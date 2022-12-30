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Aynı zıt anlamlısı nedir? Aynının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.12.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimede anlam ilişkileri konusu içerisinde yer alan zıt anlamlı sözcükler mutlaka doğru bilinmesi gereken konuların başında gelir. Zıt bir diğer adıyla karşıt anlamlı kelimelerin hem yazılışları hem söylenişleri hem de manaları birbirinden farklıdır. Zıt anlamlı sözcükler cümle içerisinde çoğunlukla zarf ya da sıfat özelliğine sahiptir. Bazı kelimelerin zıddı bulunurken bazılarının ise bulunmamaktadır. Peki, aynı sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?

Aynı zıt anlamlısı nedir? Aynının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aynı sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “ˁyn " kelimesinden alıntıdır. Aynı kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre aynı kelimesinin anlamları:

  • (Sıfat) Benzer
  • (Sıfat) Başkası değil, yine o
  • (Sıfat) Aralarında ayrım olmayan
  • (Sıfat) Değişmemiş, eski hâliyle kalmış

Aynı sözcüğünün içerisinde geçtiği yalnızca bir tane birleşik kelime mevcuttur. O da “aynı zamanda” kelimesidir. Ayrıca aynı sözcüğü ile oluşan “aynı fotoğraf karesinde yer almak", "aynı yastıkta kocamak", "aynı telden çalmak", "aynı ağzı kullanmak", "aynı kapıya çıkmak", "aynı yolun yolcusu olmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Acı zıt anlamlısı nedir? Acı zıt anlamlısı nedir?

Aynı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Aynı sözcüğü günlük konuşma dilinde birbirine benzer durumları tabir etmek için kullanılmaktadır. Bir sözcüğün karşıt anlamlı karşılığı olabilmesi için o sözcüğün anlamı ile çelişmesi gerekir. Yani zıt anlamlı sözcükler birbiriyle çelişen özellikler taşır. Her sözcüğün karşıt anlamı yoktur. Bu bağlamda aynı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük de mevcut değildir. Her sözcüğün zıt anlamlı karşılığı bulunmaz. Bu sebepten dolayı aynı zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük de yoktur.

Aynı sözcüğünün zıddı olarak çoğunlukla “farklı” kelimesi kullanılmaktadır. Ancak bu doğru bir kullanım değildir. Kelimelerin zıt olabilmesi için birbirine anlam yönünden ters düşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla aynı ve farklı sözcükleri birbirinin karşıtı değildir.

Aç zıt anlamlısı nedir? Aç zıt anlamlısı nedir?

Aynının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin tam aksi manasını taşıyan kelimeler zıt anlamlı olarak tabir edilir. Ancak aynının zıt anlamlısı yoktur. Bu yüzden örnek cümle kuramayız. Aynı sözcüğüyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse;

  • Aynı fiyata 5 tane spor ayakkabı satın aldım.
  • 30 yıl hep aynı renkler içinde dönüp dolaştık.
  • Aylardır aynı sofrada hem annemle hem de babamla yemek yiyorum.
  • Hep aynı hikâyeyi başa sarıp anlatıyordu.
  • Elbisemin aynını bir başkasında görünce çok bozuldum.
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