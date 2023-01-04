Ana zıt anlamlısı nedir? Ana kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kelimesi "anne" anlamına gelen "ana" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe kökenli olan ana kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ana kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Eski zamanlardan bu yana karşımıza çıkan ana kelimesi aynı zamanda deyim ve atasözlerinde de yer almaktadır. Ana kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Deyimlerde ve atasözlerinde yer alan ana kelimesi ayrıca birçok birleşik kelimelerde de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ana sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

Anne

Yavrusu olan dişi hayvan

Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı

Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü

Velinimet

Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü

Temel, asıl, esas

Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz

Ana zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, anlam olarak birbiriyle tamamen farklı ve çelişen kelimelerdir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamı vardır fakat bazı kelimelerin zıt anlamı yoktur. Bunlardan biri de ana kelimesidir. Ana kelimesinin zıt anlamı olan sözcük bulunmamaktadır. İlişkisel bağlamda zıt anlamlılar içerisinde ana kelimesini değerlendirirsek "baba" kelimesi ananın zıt anlamlısı olarak verilebilir. Ancak Türk Dil Kurumu ana kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime belirtmediği için ana kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yoktur.

Ananın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Bu sebeple ananın zıt anlamlıları ile örnek cümleler verilmesi mümkün değildir. Ana kelimesiyle ilgili örnek cümleler: