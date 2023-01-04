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Ana zıt anlamlısı nedir? Ana kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili oldukça eski zamanlardan beri oluşumunu sürdürmeye devam etmektedir. Bu süreçte birçok farklı dillerden etkilenmiştir. Başka dillerden gelen kelimeler Türkçe sözlüğüne eklenmiş ve hâlen de kullanılmaktadır. Fakat bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Bu kelimelerden biri olan ana günümüzde sık sık kullanılmaktadır. Peki, ana kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime nedir?

Ana zıt anlamlısı nedir? Ana kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kelimesi "anne" anlamına gelen "ana" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe kökenli olan ana kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ana kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Eski zamanlardan bu yana karşımıza çıkan ana kelimesi aynı zamanda deyim ve atasözlerinde de yer almaktadır. Ana kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Deyimlerde ve atasözlerinde yer alan ana kelimesi ayrıca birçok birleşik kelimelerde de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ana sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

  • Anne
  • Yavrusu olan dişi hayvan
  • Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı
  • Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü
  • Velinimet
  • Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü
  • Temel, asıl, esas
  • Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz
Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağır zıt anlamlısı nedir?

Ana zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, anlam olarak birbiriyle tamamen farklı ve çelişen kelimelerdir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamı vardır fakat bazı kelimelerin zıt anlamı yoktur. Bunlardan biri de ana kelimesidir. Ana kelimesinin zıt anlamı olan sözcük bulunmamaktadır. İlişkisel bağlamda zıt anlamlılar içerisinde ana kelimesini değerlendirirsek "baba" kelimesi ananın zıt anlamlısı olarak verilebilir. Ancak Türk Dil Kurumu ana kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime belirtmediği için ana kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yoktur.

Akıl zıt anlamlısı nedir? Akıl zıt anlamlısı nedir?

Ananın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Bu sebeple ananın zıt anlamlıları ile örnek cümleler verilmesi mümkün değildir. Ana kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Ana ve oğul birlikte başka şehre göç ettiler
  • Okulun ana binasını bulamadığı için geç kaldı
  • Anasının yaptığı yemekleri o kadar çok özlemişti ki burnunda tütüyordu.
Ak zıt anlamlısı nedir? Ak zıt anlamlısı nedir?

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