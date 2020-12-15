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Altınbeşik Mağarası nerede? Altınbeşik Mağarası nasıl gidilir? Altınbeşik Mağarası giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Altınbeşik Mağarası nerede? Altınbeşik Mağarası nasıl gidilir? Altınbeşik Mağarası giriş ücreti

Sel suları, dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarasının girişini kapattı Mağaranın ağzı kapandı, suyun rengi kahverengiye döndü. Kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu, oluşan şelaleler görsel şölenler oluşturdu.

Antalya’da 4 gündür etkili olan sağanak yağış İbradı ilçesinde bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’nın taşmasına neden oldu. Dağlardan gelen yağmur suyu sebebiyle mağaranın girişi kapanırken suyun rengi de kahverengiye döndü. Yağmur Altınbaşie mağarasını kapatırkan kuraklık sebebiyle kuruyan Üzümdere Irmağı ise yeniden suya kavuştu, oluşan şelaleler görsel şölenler oluşturdu.

sel_sulari_dunyaca_unlu_magaranin_girisini_kapatti

İbradı ilçesinde 5 gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası Altınbeşik Mağarasında su patlaması meydana geldi. Mağarada su seviyesi yaklaşık 78 metre civarında yükseldi. Mağaranın suyunun yükselmesi ile birlikte büyük şelaleler oluştu. Mağaranın ağzından akan sular ise Manavgat çayının da su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

KURUYAN ÜZÜMDERE IRMAĞI SUYA KAVUŞTU

Antalya’nın Akseki ile İbradı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 2 ay önce kuruyan Üzümdere ırmağı yeniden suya kavuştu. Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı’nı besleyen Üzümdere Irmağı’nın su seviyesi yükseldi. Akseki ve İbradı ilçesinde 5 gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası Oymapınar Barajını besleyen Üzümdere Irmağı’nın su seviyesinde artış yaşandı. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın ekim ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti. Handos mevkisinde restoran işleten İbrahim Erdoğan, yağmurun aralıklarla etkili olmasının taşkınları önlediğini söyledi.

altın beşik mağarası antalya

Yaklaşık 2 aydan bu yana ırmakta su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 56 metreyi buldu. 12’nci ayın sonlarına girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı. Yağış devam ederse su daha da yükselir"

YAĞMUR SONRASI ŞELALELERİN GÖRSEL ŞÖLENİ

altınbeşik mağarasındasel

Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan Üzümdere Irmağında oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor. Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kollardan birisi olan Üzümdere Irmağı’nda etkili olan yağmurların yağması ile birlikte Üzemdere Vadisinde dağlardan çıkan suların oluşturduğu şelaleyi görmek için çevre ilçelerden bir çok fotoğraf sanatçısı ve ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler bir yerden görsel şöleni çekerken, bir yerden de cep telefonlarına kayıt yapıyorlar.

ALTINBEŞİK MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Altınbeşik Mağarası Millî Parkı, Antalya ili, İbradi ilçesine 9.7 km. uzaklıkta Ürünlü mahallesi yaklaşık 5 km. güneydoğusunda, derin ve sarp Manavgat vadisinin batı yamacında yer alıyor. Dünyanın en büyük 3. yer altı gölüne ev sahipliği yapıyor mağara.

ALTINBEŞİK MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ

Burası bir milli park olduğu için giriş ücreti tam 7.5 indirimli 3.5 tl. Milli park alanı içinde büfe, wc, mescit, gölet, dere, çay bahçesi, gezi rotası gibi alanlar bulunuyor.

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