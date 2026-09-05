Altında durmak bile hastanelik ediyor! Dünyanın en tehlikeli ağacı

Bilimsel adı Hippomane mancinella olan Manchineel; Florida’nın güneyi, Karayipler, Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika’nın kuzeyindeki kıyı bölgelerinde yetişiyor. İspanyolcada “ölümün küçük elması” anlamına gelen isimle de anılan ağaç, içerdiği güçlü toksinler nedeniyle dünyanın en tehlikeli bitkileri arasında gösteriliyor.

MANCHINEEL AĞACI NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Manchineel ağacının yapraklarında, dallarında, kabuğunda ve meyvelerinde sütü andıran zehirli bir özsu bulunuyor. Guinness Dünya Rekorları’na göre, bu sıvının ciltle kısa süreli teması bile ağrılı tahrişe ve su toplamasına neden olabiliyor. Özsuyun göze ulaşması ise ciddi iltihaplanma ve geçici görme kaybı riski taşıyor.

Ağacın altında durmanın tehlikeli olduğu yönündeki uyarı özellikle yağmurlu havalar için geçerli. Yaprak ve dallardaki zehirli sıvıya temas eden yağmur damlaları, aşağıdaki kişilerin cildine düştüğünde yanığı andıran kabarcıklar oluşturabiliyor.

KÜÇÜK ELMAYA BENZEYEN MEYVESİ ZEHİRLİ

Manchineel ağacının en aldatıcı bölümü, hoş kokulu ve küçük elmaya benzeyen yeşil meyvesi. Meyvenin yenmesi ağız ve boğazda şiddetli yanma, şişme, kusma, ishal ve ciddi sıvı kaybına yol açabiliyor. Boğazdaki ödemin solunumu güçleştirebileceği, zehirlenmenin ağır vakalarda hayati tehlike yaratabileceği belirtiliyor.

University of Florida uzmanları, ağacın bütün parçalarının son derece zehirli olduğunu ve herhangi bir bölümünün tüketilmesinin ölümcül olabileceğini bildiriyor. Ağacın odununu yakmak da güvenli değil; ortaya çıkan tahriş edici duman gözlerde ağır iltihaplanmaya ve geçici körlüğe neden olabiliyor.

BU KADAR TEHLİKELİYSE NEDEN YOK EDİLMİYOR?

Manchineel, insanlar için taşıdığı riske rağmen kıyı ekosisteminin önemli parçalarından biri. Güçlü kökleri kumu sabitliyor, kıyı erozyonunu azaltıyor ve fırtınalara karşı doğal bir rüzgar perdesi oluşturuyor. Florida’da nesli tehlike altında bulunan bitkiler arasında yer aldığı için koruma altında tutuluyor.

Ağacın bulunduğu bazı bölgelerde gövdeler kırmızı boyayla işaretleniyor veya yanlarına uyarı levhaları yerleştiriliyor. Uzmanlar, Manchineel görüldüğünde ağaca dokunulmamasını, meyvelerinin alınmamasını ve özellikle yağmur sırasında dallarının altına girilmemesini öneriyor. Şüpheli bir temas yaşanması durumunda ise gecikmeden tıbbi yardım alınması gerekiyor.