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ChatGPT’nin su tüketimine "bademli" yanıt! Altman’ın verdiği rakam dikkat çekti

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin su tüketimine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Altman, 38 bin ChatGPT sorgusunun, Kaliforniya'da tek bir bademin yetiştirilmesi için gereken suyla yaklaşık aynı miktarda su kullandığını öne sürdü.

Enes Çırtlık

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka veri merkezlerinin su tüketimine yönelik eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altman, 38 bin ChatGPT sorgusunun, Kaliforniya'da tek bir bademin yetiştirilmesi için kullanılan su miktarına denk geldiğini söyledi.
ChatGPT’nin su tüketimine "bademli" yanıt! Altman’ın verdiği rakam dikkat çekti 1

Altman, sunucu Alex Heath'in hazırladığı "Sources" podcastinin yeni bölümünde, yapay zeka şirketlerine yönelik internet üzerindeki tepkileri değerlendirdi.

ChatGPT'nin su tüketimine ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialara değinen Altman, bu paylaşımlarda basit bir ChatGPT sorgusunun bile duşu yaklaşık altı saat boyunca açık bırakmaya eşdeğer su harcadığının ve bu suyun bir daha geri gelmediğinin ileri sürüldüğünü aktardı.

Altman, Kaliforniya'da tek bir bademin üretiminde kullanılan su miktarıyla yaklaşık 38 bin ChatGPT sorgusunun çalıştırılabileceğini savundu. Ancak bu karşılaştırmaya ilişkin kesin hesaplamaların o anda yanında olmadığını da belirtti.
ChatGPT’nin su tüketimine "bademli" yanıt! Altman’ın verdiği rakam dikkat çekti 2

"SU KULLANIMI BİR OFİS BİNASINA BENZER SEVİYEDE"

Altman, badem üretiminin de önemli miktarda su gerektirdiğine işaret ederek, bir oturuşta bir avuç badem tüketen insanların bunun su kullanımı üzerindeki etkisini genellikle düşünmediğini ifade etti.

Veri merkezlerinin soğutulmasında kullanılan sistemlere de değinen Altman, geçmişte bazı veri merkezlerinde buharlaştırmalı soğutma yönteminin kullanıldığını, ancak bu yöntemin uzun süredir kullanılmadığını öne sürdü.

Altman, günümüzde büyük ve modern bir veri merkezinin su kullanımının, çalışanların lavabo ve tuvalet kullanımından kaynaklanan tüketim açısından bir ofis binasına benzer seviyede olduğunu savundu.

ChatGPT ve veri merkezlerinin su tüketimine ilişkin çevrim içi tartışmaların güçlü bir "internet memi" haline geldiğini söyleyen Altman, söz konusu iddiaların ayrıntılı biçimde incelendiğinde geçerliliğini korumadığını ileri sürdü.
ChatGPT’nin su tüketimine "bademli" yanıt! Altman’ın verdiği rakam dikkat çekti 3

BİR BADEM İÇİN YAKLAŞIK 1 GALON SU KULLANILIYOR

Badem, özellikle kuraklık sorunlarının sık yaşandığı Kaliforniya'da, yüksek su tüketimiyle bilinen tarım ürünleri arasında gösteriliyor.

ChatGPT’nin su tüketimine "bademli" yanıt! Altman’ın verdiği rakam dikkat çekti 4

Almond Board of California'ya göre, bir bademin üretimi için ağacın dikilmesi ve yetiştirilmesi süreci de dahil edildiğinde yaklaşık 1 galon su gerekiyor. Kuruluş, bu miktarın antep fıstığı, ceviz ve şeftali gibi Kaliforniya'da yetiştirilen diğer bazı meyve ve sert kabuklu yemişlerle benzer seviyede olduğunu belirtiyor.

ABD'de kişi başına yıllık badem tüketimi ise ortalama 2,3 pound (yaklaşık 1 kilogram) seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka badem ChatGPT
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