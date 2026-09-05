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Gmail’de herkesin bilmediği hayat kurtaran ayar: "Bakakalmak eskide kaldı"

Yanlış kişiye e-posta göndermek, eki unutmak veya gönder tuşuna bastıktan hemen sonra bir hata fark etmek herkesin başına gelebiliyor. Ancak telaşa gerek yok. Çünkü Gmail’de bu gibi durumlarda kullanılabilecek “Göndermeyi Geri Al” özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, e-postanın gönderimini iptal edebiliyor. Ayrıca gönderimi iptal etmek için tanınan süreyi 30 saniyeye kadar çıkarabiliyor.

Enes Çırtlık

Google Türkiye, X hesabından yaptığı paylaşımda Gmail kullanıcılarının yanlışlıkla gönderdikleri e-postalar için kullanabilecekleri önemli bir ayara dikkat çekti.

Şirket, paylaşımında “Yanlışlıkla giden maile bakakalmak eskide kaldı” ifadelerini kullanarak Gmail’deki “Göndermeyi Geri Al” süresinin değiştirilebildiğini hatırlattı.

Buna göre Gmail kullanıcıları, bir e-postayı gönderdikten sonra gönderimi iptal etmek için tanınan süreyi 5, 10, 20 veya 30 saniye olarak ayarlayabiliyor.

Gmail’de herkesin bilmediği hayat kurtaran ayar: "Bakakalmak eskide kaldı" 1

"YANLIŞLIKLA GİDEN MAİLE BAKAKALMAK ESKİDE KALDI"

Google Türkiye paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yanlışlıkla giden maile bakakalmak eskide kaldı. Bundan sonra ne yapıyorsun hemen söyleyelim: Gmail’de Göndermeyi Geri Al süresini ayarlardan 5, 10, 20 veya 30 saniyeye çıkarıyorsun, kafanı rahatlatıyorsun.”

GMAIL'DE GÖNDERİLEN MAİL NASIL GERİ ALINIR, GÖNDERMEYİ GERİ AL SÜRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Google’ın paylaştığı bilgilere göre ayarı değiştirmek için Gmail’in “Ayarlar” bölümüne girilmesi gerekiyor.

Ardından “Göndermeyi Geri Al” bölümündeki gönderme iptal süresi 5, 10, 20 veya 30 saniye olarak belirlenebiliyor.

Gmail’de herkesin bilmediği hayat kurtaran ayar: "Bakakalmak eskide kaldı" 2

Böylece kullanıcılar, yanlış alıcı seçmek veya e-postayı eksik göndermek gibi durumlarda hatalarını fark etmek için kendilerine 30 saniyeye kadar süre tanıyabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google e-posta gmail
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