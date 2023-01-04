Altında zıt anlamlısı nedir? Altında kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler anlamca birbiri ile tamamen farklıdır. Zıt anlamlı kelimeler anlam olarak çelişen kelimelerdir. Türkçeyi daha etkili ve doğru kullanmak adına zıt anlamlı kelimeleri bilmek gerekmektedir. Zıt anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanmak ifadelerin daha akıcı ve güçlü olmasını sağlar. Ayrıca cümlenin de daha akıcı ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. Ancak zıt anlamlılık durumu Türkçede geniş bir kapsama sahip olmadığı için hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı yoktur.

Altında kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam bakımından birbirine karşıt olan kelimelerin arasındaki bağı zıt anlamlılık belirtir. Genel olarak iki kelime arasında geçiş olmayan zıt kutupları belirtir. Zıt anlamlılık durumu genel olarak vasıf bildiren kelimelerde görülür. Bunun yanı sıra nitelik ve nicelik bildiren kelimelerde de zıt anlamlılık görülebilir. İki kelimenin zıt anlamlı olması için aynı kelime çeşidine ait olmalı ve tam olarak zıt anlama karşılık gelmelidir.

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde direkt olarak "altında" şeklinde bir kelime yoktur. Altında kelimesi "alt" kelimesinin ek almış hâlidir. "Alt-ı-(n)-da" olarak da inceleyebileceğimiz kelime alt kelimesine hâl eklerinin eklenmesiyle türetilmiştir. Bu bağlamda sözlükte direkt olarak "altında" olarak bir kelime yer almaz. Altında kelimesi bir şeyin herhangi başka bir şeyin alt kısmında bulunduğunu ifade eder.

Altında kelimesinin zıt anlamı olarak "üstünde" ve "üzerinde" kelimeleri kullanılsa da tam olarak birbirlerini karşılamazlar. Bu nedenle bu iki kelimenin altındanın zıt anlamlısı olarak kullanılması doğru değildir. Ayrıca Türk Dil Kurumunda da "üzerinde" kelimesinin zıt anlamı olarak da "altında" kelimesi belirtilmemiştir. Bu nedenle altında zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur.

Altındanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Altındanın zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümle kuramayız. Altında kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse: