Alacak zıt anlamlısı nedir? Alacak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alacak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Al-" fiiline eklenen "-AcAk" ekinin kalıplaşmasıyla birlikte türetilmiş bir sözcüktür. Alacak kelimesi çoğunlukla alınacak olan ancak henüz alınmamış olan para veya mal anlamında kullanılan bir ifadedir. İsim görevinde kullanılan alacak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb.

Alınması gerekli şey

Alacak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbiriyle karşıt anlam taşıyan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bazen zıt anlamlı kelimelerin bir kelimenin olumsuzu olduğu düşünülse de durum böyle değildir. Zıt anlam olarak bir kelimenin olumsuz hâlini kullanmak yanlıştır. Alacak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Alacağın zıt anlamlısı:

Verecek

Verecek kelimesi birine verilmesi zorunlu olan para ya da mal olarak ifade edilir. Bu bağlamda alacak ve verecek kelimeleri birbirlerinin zıddıdır. Alacak kelimesinin zıt anlamı karşılanmak istendiğinde verecek kelimesi kullanılabilir.

Alacağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler eş anlamlılara nazaran aynı cümle içinde kullanılabilir ve bu durum anlatım bozukluğu oluşturmaz. Zıt anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılamaz ancak aynı cümle içinde geçebilirler. Örneğin "alacak verecek" kelimeleri birlikte kullanılabilir ve bu ifade kalıplaşmış bir ifadedir. Alacak zıt anlamlısı olan verecek kelimesiyle ve alacakla ilgili örnek cümleler: