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Alacak zıt anlamlısı nedir? Alacak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alacak kelimesi, Bir hesaplama sonucunda henüz alınmamış para ya da mal anlamına gelir. Alacak günlük konuşmada sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Alacak kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmasının yanı sıra eş anlamlılara ve zıt anlamlı kelimeye sahip kelimelerden birisidir. Alacağın tam olarak karşıtını belirtmek istenen zamanlarda zıt anlamlı kelimesi kullanılabilir. Zıt anlamlılar birbirlerinin anlamsal olarak tam karşıtını ifade eder. Peki, alacak kelimesinin zıddı nedir?

Alacak zıt anlamlısı nedir? Alacak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alacak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Al-" fiiline eklenen "-AcAk" ekinin kalıplaşmasıyla birlikte türetilmiş bir sözcüktür. Alacak kelimesi çoğunlukla alınacak olan ancak henüz alınmamış olan para veya mal anlamında kullanılan bir ifadedir. İsim görevinde kullanılan alacak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb.
  • Alınması gerekli şey
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Alacak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbiriyle karşıt anlam taşıyan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bazen zıt anlamlı kelimelerin bir kelimenin olumsuzu olduğu düşünülse de durum böyle değildir. Zıt anlam olarak bir kelimenin olumsuz hâlini kullanmak yanlıştır. Alacak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Alacağın zıt anlamlısı:

  • Verecek

Verecek kelimesi birine verilmesi zorunlu olan para ya da mal olarak ifade edilir. Bu bağlamda alacak ve verecek kelimeleri birbirlerinin zıddıdır. Alacak kelimesinin zıt anlamı karşılanmak istendiğinde verecek kelimesi kullanılabilir.

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Alacağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler eş anlamlılara nazaran aynı cümle içinde kullanılabilir ve bu durum anlatım bozukluğu oluşturmaz. Zıt anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılamaz ancak aynı cümle içinde geçebilirler. Örneğin "alacak verecek" kelimeleri birlikte kullanılabilir ve bu ifade kalıplaşmış bir ifadedir. Alacak zıt anlamlısı olan verecek kelimesiyle ve alacakla ilgili örnek cümleler:

  • Aralarında bir alacak verecek davası olduğunu çok sonradan anladık.
  • Aramızda verecek yok, hesap tamam.
  • Boşandığı için eşine verecek malları varmış.
  • Marketle aralarında alacak verecek durumu varmış.
  • Alacaklılar kapıya dayanınca tek çaresi kaçmak oldu.
  • Yıllar sonra uzun yıllardır aralarında süren alacak davasını çözüme kavuşturmuşlar.
  • Sana alacaklı gibi davranmak istemiyorum ama borcuna sadık kalmalısın.
  • Dostuna vereceği olduğu için araları bozulmuş, para da olmayınca mesele çözülememiş.
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