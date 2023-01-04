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Aktif zıt anlamlısı nedir? Aktif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerden pek çok kelime alıntılamış ve bünyesine katmıştır. Alıntılanan bu kelimeler Türkçenin yapı ve söz kurallarına uygun bir şekilde Türkçeleşerek dilimize geçmiştir. Aktif kelimesi de dilimize farklı bir dilden geçen bir kelimedir. Hareketli ve etkili durumlar için kullanılan aktif kelimesi genellikle sıfat görevinde kullansa da cümle içinde isim görevinde de kullanılabilen bir sözcüktür. Peki, aktif kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Aktif zıt anlamlısı nedir? Aktif kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aktif sözcüğü dilimize Fransızcadan geçen kelimelerden biridir. Aktif kelimesi Fransızcada "actif" olarak yazılan ve "eylemli, etkin" anlamında kullanılan bir kelimedir. İngilizcede "active" kelimesi ile aynı anlamdadır. Fransızcadan dilimize yerleşen "actif" kelimesinin kökeni ise Latincedir. Latincede actif kelimesi "activus" olarak karşılık bulur. Bu kelime Latincede "act-" yani yapmak fiilinden türeyen bir sözcüktür. Aktif kelimesi canlı ya da cansız herhangi bir şey için kullanılabilir. Aktif kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal
  • Etkili
  • Çalışan, çalışmasını sürdüren
  • Etken
  • Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü
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Aktif kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin karşıt anlamlarını ifade ede tersi anlamında olan sözcükler, zıt kelimelerdir. Anlam olarak zıt olan sözcükler, birbirlerinin tam olarak karşıt anlamlarını ifade eder. Bazı kelimelerin zıt anlamlıları yoktur. Türkçede genel olarak birçok kelimenin zıt anlamlısı vardır. Zıt anlamlı sözcükler tam olarak birbirlerinin zıddını ifade eder ve aynı görevde kullanılmalıdır.

Aktif kelimesi sık kullanılan kelimelerden biridir. Aktif sözcüğünün karşıt durumunu ifade etmek isteyen kişiler cümle içinde "pasif" kelimesini kullanır. Ancak aktifin zıt anlamlısı pasif sözcüğü değildir. Bu bağlamda aktif kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Türk Dil Kurumu aktif zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir.

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Aktifin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aktif kelimesinin zıt anlamı olmadığı için cümle kuramayız. Aktif kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Hiç farkına varmadan ezbercilikten kurtulmuş ve aktif bir araştırıcı olmuşsunuz.
  • Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başaran aktif bir kurumdur.
  • O kadar aktif bir insan ki hızına yetişmek neredeyse imkansız.
  • Sizin aktif yaşamınıza yetişmemiz o kadar zor ki zaman ayırmak için büyük bir çaba harcıyoruz.
  • Bu kadar aktif bir davranış sergilemesi hepimizi şaşırttı.
  • Aktif olduğu için genellikle fikirlerinin harekete geçtiğini olduğunu görüyoruz.
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