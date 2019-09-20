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Altınordu, Başkent’te puan arıyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta Eskişehirspor’u yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, yarın Osmanlıspor’a konuk olacak.

Altınordu, Başkent’te puan arıyor

Sezonun ilk 3 haftasından galibiyet çıkaramadıktan sonra milli aranın ardından Eskişehirspor’u farklı geçerek kendine gelen Altınordu, yarın Osmanlıspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30’da başlayacak olan müsabakayı Yasin Kol yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Okan Derici, Kemal Rüzgar ve Enes Sığırcı kafilede yer almazken, iyileşen Muhammed Mert ise kadroya alındı.

Ankara’dan galibiyetle dönmek istediklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Oyun sistemimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz” dedi.

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Eskişehirspor altınordu tff 1. lig Osmanlıspor

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