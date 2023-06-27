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Altınordu'da Küçüktaka kendinden emin

27.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka, kırmızı-lacivertli kulübü yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

Altınordu'da Küçüktaka kendinden emin

Geçen sezon forma giyen tüm tecrübeli oyunculara teşekkür ettiklerini ve yolları ayırma kararı aldıklarını söyleyen teknik patron Atilla Küçüktaka, özkaynak sisteminden gelen gençlerin arasına 3-4 deneyimli isim ekleyeceklerini belirterek, "Çok dinamik ve genç bir ekip izleteceğiz. Arzu, uyum, sevgi ve çabanın yüksek olduğu bir A takım oluşturmak istiyoruz. Bu ligin gerçeğini bilen 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz" dedi.

"İddiasız olmak kimsenin içine sinen bir durum değil" diyen Altınordu Teknik Direktörü Küçüktaka, "Bu kulübün yapısını çok iyi bilen biri olarak göreve geldim. Artık, 'Ah, vah' deme zamanı değil. Altınordu ruhunu yeniden yakalayıp, ayağa kalkmak lazım. Biz herkesin keyifle izleyeceği, ateşli bir takım yaratmak zorundayız. Bu ortamı yaratınca o başarı da gelecektir" diye konuştu. Yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz'da başlamayı planladıklarını kaydeden 51 yaşındaki çalıştırıcı, kamp dönemini Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde geçireceklerini belirtti.

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