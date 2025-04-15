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Altınordu, Ersan Parlatan ile yollarını ayırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 15:33
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Altınordu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Ersan Parlatan’la yollarının ayrıldığını duyurdu.

Altınordu, Ersan Parlatan ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da, son haftalarda alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Ersan Parlatan’a kesildi.

İzmir ekibi, 47 yaşındaki teknik direktörler yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sezonun ikinci yarısından itibaren Altınordumuzda görev yapan Ersan Parlatan ve ekibine bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Olcay Şahan’dan sonra göre gelen Ersan Parlatan, Altınordu ile 13 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu
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