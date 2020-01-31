SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Altınordu, Hüsamettin Yener’i renklerine bağladı

Altınordu, Hüsamettin Yener’i renklerine bağladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 31.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Altınordu, Altay'dan sol kanat oyuncusu Hüsamettin Yener ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, Hüsamettin Yener’i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminin son gününde bir transferi daha bitirdi. Kırmızı lacivertliler, Altay'dan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattı.

Altay alt yapısından yetişen Hüsamettin Yener, kendisini kırmızı lacivertli renklere bağlayan 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 2002 yılından beri Altay'ın her yaş kademesinden forma giyen Hüsamettin Yener, ilk defa siyah beyaz dışında bir forma giymiş olacak. 3. Lig’de 57 maçta 18, 2. Lig’de 64 maçta 7, TFF 1. Lig’de ise 30 maçta 1 kez gol sevinci yaşayan Hüsamettin Yener, kariyeri boyunca ise 72 kez fileleri sarsarken, sekiz kez de milli formayı giydi. Hüsamettin Yener, bu sezon ligin ilk yarısında 12 lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

ALTAY'DA 18 YIL GEÇİRDİ

Altay'dan ayrıldığı için kendi evinden ayrılmış gibi hissettiğini belirten genç forvet, "Bir futbol okulu öğrencisi olarak gözümü açtığım Altay’da 18 yılımı geçirdim. Kendimi, başka renk bir formayla hiç düşünmemiştim. Ancak; ayrılıklar futbolun doğasında var. Bana yıllarca emek veren herkese teşekkür etmek, boynumun borcudur. Bu noktaya, kulüp sevgisini her şeyin önüne koyan insanların emekleriyle geldim. Altay’ın evim olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştiremez" dedi.

"KIRMIZI - LACİVERTLİ RENKLERE MERHABA DİYORUM"

Altınordu’nun gençlere fırsat eşitliği oluşturan bir kulüp olduğunu söyleyen Hüsamettin Yener, “Yine bir İzmir kulübünde olmak güzel bir duygu. Altınordu, yetiştirdiği oyuncular ve Türk futbolculardan oluşan kadrosuyla güçlü bir misyonu temsil ediyor. Şimdi önümde 2,5 yıllık yeni bir dönem başlıyor. Altınordu, tek eksiği gol olan, takımdaşlık duygusu yüksek, sistemli ve modern futbol oynayan bir takım. Bu ekibe çok şey katacağıma yürekten inanıyor ve kırmızı-lacivertli renklere merhaba diyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Süper Lig ekibinin transfer yasağı kalktıSüper Lig ekibinin transfer yasağı kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hüsamettin Yener altınordu tff 1. lig

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Avrupa'yı şaşırtan transfer

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

TFF 1. Lig'de çılgın maç! Tam 6 gol...

TFF 1. Lig'de çılgın maç! Tam 6 gol...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Terim 'tamam' derse transfer bitecek

Terim 'tamam' derse transfer bitecek

Osmanlıspor Kulübü el değiştirdi

Osmanlıspor Kulübü el değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınordu, Hüsamettin Yener’i renklerine bağladı

Altınordu'dan transfer

Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

Yalçın Ayhan, 1. Lig'e gitti

Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız

'Hep birlikte başarıya ulaşacağız'

Osman Özköylü: Bir an önce yukarılara çıkmak zorundayız

'Yukarılara çıkmak zorundayız'

Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı

Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı

Hoca değiştirmeyen 3 takım kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.