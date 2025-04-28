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  4. Altınordu'nun Play-Off'taki rakibi Adana oldu

Altınordu'nun Play-Off'taki rakibi Adana oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 14:25
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Sarıyer'e 3-0 mağlup olan Altınordu'nun Play-Off 1'inci Tur'da eşleştiği takım Adana 01 FK oldu.

Altınordu'nun Play-Off'taki rakibi Adana oldu

Grupta 56 puanla 5'inci basamakta yer alan İzmir temsilcisi son hafta ligden çekilen Afyonspor'u 3-0 hükmen mağlup ederek 59 puana ulaşacak ve normal sezonu aynı sırada tamamlayacak. Puan tablosunda 62 puanla 4'üncü basamaktaki Adana 01 FK da sezonu bulunduğu sıralamada bitirecek. Kırmızı-lacivertliler ilk turda 8 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre Adana ekibinin konuğu olacak.

Altınordu ilk turu geçmesi halinde Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor eşleşmesinden gelecek takımla 2'nci turda çift maç eleme usulüyle rakip olacak. İzmir ekibi 3'üncü tura yükselirse normal sezonu 2'nci bitirecek Batman Petrolspor ya da Sarıyer ile yine çift maç yapacak. Altınordu bu turu da geçerse finalde Kırmızı Grup'tan gelecek bir takımla tarafsız sahada kupa mücadelesi verecek. Altınordu'nun 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselecek 3'üncü takım olabilmesi için Play-Off'larda toplam 6 müsabakaya çıkıp 4 takımı elemesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
TFF 2. Lig
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