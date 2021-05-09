Altınordu, play-off'u 5 golle perçinledi

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Altınordu'yu konuk etti.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altınordu'nun 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Enis Destan, 39. ve 47. dakikalarda Ahmet İlhan Özek, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 82. dakikada Yener Hüsamettin kaydetti.

Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.

