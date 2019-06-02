Altınordu U17 5 - 1 Galatasaray U17

Kırmızı-lacivertli ekibin gollerini 17. dakikada Enis Destan, 47’de Salih Kavrazlı, 51’de Yiğit Emre Çeltik, 70’de Tayfun Tatlı ve 76’da Polat Abay kaydetti.
Galatasaray’ın tek golünü 66’da penaltıdan Metehan Baltacı attı. Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı 100’e yakın seyirci ve Altınordu idari ve teknik kadrosu ile ALFA futbolcuları da izledi. Altınordu’nun U15 Takımı da geçen hafta Türkiye şampiyonu olmuştu.
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