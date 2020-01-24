Altınordu'ya Göztepe'den taze kan

Pendikspor'da profesyonel olan genç futbolcu, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor deplasmanında görev aldı.
Batuhan, sarı-kırmızılı formayla kupada ise 4 maça çıktı. Daha önce İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar, Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'le anlaşan Altınordu, ara transfer dönemindeki 4 takviyesini gerçekleştirmiş oldu.
(DHA)
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