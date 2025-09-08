EĞİTİM

Altıntaş’ta yeni eğitim öğretim yılı doğa sevgisiyle başladı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı, doğayla iç içe anlamlı bir etkinlikle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla Zafer İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrenciler hem toprağa dokundu hem de kendi yetiştirdikleri ürünleri hasat etmenin sevincini yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" teması kapsamında Zafer İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem toprakla buluştu, hem de kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri hasat etti.

YENİ EĞİTİM YILI COŞKUSU

İlköğretim Haftası kutlama programına Kaymakam Alperen Teltik, Belediye Başkanı Hikmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve ilçe protokolü katılım sağladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilk ders zilini de Kaymakam Alperen Teltik çaldı. Öğrenciler üretmenin mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda yeni eğitim yılının coşkusunu hissetti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte okul bahçesine fidan dikerek yeşil bir gelecek için ilk adımı attı. Çocukların büyük bir heyecanla katıldığı dikim etkinliği, çevre bilincini ve doğa sevgisini pekiştirdi.

"TOPRAKTAN SOFRAYA, HASAT SEVİNCİ"

Okul bahçesinde kurulan tarım alanlarında öğrenciler tarafından yetiştirilen domates ve biberler, ilk ders gününde hep birlikte hasat edildi. Öğrenciler böylece üretmenin mutluluğunu ve emek vermenin değerini yaşayarak öğrendi. Kaymakam Alperen Teltik, Belediye Başkanı Hikmet Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacıyla ürünleri öğrencilerle hep birlikte topladı. "İlk Ders Yeşil Vatan" etkinliğiyle öğrenciler doğayı korumanın, üretmenin değerini, çevre bilincini ve sorumluluk duygusunu yaşayarak deneyimledi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zafer İlkokulunda düzenlenen anlamlı etkinlik, öğrencilerin kalbine doğa sevgisini ve çevre bilincini işlerken, yeni eğitim öğretim yılına da güçlü bir başlangıç yapıldı.

