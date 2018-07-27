Altyapıda en fazla kar eden kulüp Bursaspor

Altyapısıyla futbolcu üreten ve Süper Lig'de oynayan pek çok oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Bursaspor, bu emeğinin karşılığını alıyor.

Son 10 yılda altyapıdan yetiştirip sattığı futbolcularla kasasına 22 milyon Euro koyan yeşil-beyazlılar, Altyapı kategorilerinde zirveye oynuyor ve 2018-2019 sezonu öncesi en genç takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Yeşil-beyazlıları sırasıyla 15 milyon 950 bin Euro'yla Galatasaray, 11 milyon 450 bin Euro'yla Altınordu ve 2 milyon 935 bin Euro'yla Beşiktaş takip etti.

Bursaspor'un son 10 senede altyapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;

Serkan Kurtuluş: 1 milyon Euro (Galatasaray)

Ozan Tufan: 7 milyon Euro (Fenerbahçe)

Sercan Yıldırım: 3 milyon Euro (Galatasaray)

Volkan Şen: 2 milyon 350 bin Euro (Trabzonspor), 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Serdar Aziz: 4 milyon 500 bin Euro (Galatasaray)

Mehmet Zeki Çelik: 1 milyon 250 bin Euro (İstanbulspor,Lille FC)

Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro (Hamburg)

Galatasaray'ın son 10 senede altyapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;