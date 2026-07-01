Alüminyum folyo ile evinizi 5 derece daha serin hale getirin! Evlerde uygulanmaya başladı

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sosyal medyada hızla yayılan "alüminyum folyo" yöntemi milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Pencerelerin dış kısmına alüminyum folyo kaplanmasının evin iç sıcaklığını düşürdüğü iddiası, birçok kişi tarafından denenmeye başlandı.

PENCEREYE FOLYO YAPIŞTIRDI, FARKI ÖLÇTÜ

İngiltere'de yapılan bir denemede, evin yalnızca bir odasının pencereleri alüminyum folyoyla kaplandı. Günün en sıcak saatlerinde yapılan sıcaklık ölçümlerinde, folyolu odanın diğer odalara göre yaklaşık 5 derece daha serin olduğu görüldü.

Deneyi yapan kişi, folyolu odanın evin en serin bölümü haline geldiğini belirterek sıcaklık farkını termostatla doğruladığını aktardı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, alüminyum folyonun camın iç yüzeyine değil dış kısmına uygulanması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde güneş ışınlarının camda hapsolması nedeniyle camın aşırı ısınabileceği ve zarar görebileceği ifade ediliyor.

SICAK HAVADA EN BÜYÜK HATA!

Uzmanlara göre birçok kişinin yaptığı en büyük hata, günün en sıcak saatlerinde pencereleri sonuna kadar açmak.

Dışarıdaki hava içeriden daha sıcak olduğunda açık pencereler serinlik değil, tam tersine sıcak havanın eve dolmasına neden oluyor. Bu nedenle pencerelerin gün içinde kapalı tutulması, güneş battıktan sonra ise açılarak doğal hava akışının sağlanması öneriliyor.

PERDELERİ DE KAPALI TUTUN

Uzmanlar, açık renkli ve kalın perdelerin ya da storların gün boyunca kapalı tutulmasının da güneş ışınlarını keserek evin daha serin kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

BU CİHAZLARI GÜNDÜZ ÇALIŞTIRMAYIN

Sıcak havalarda fırın, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve yüksek performanslı bilgisayarlar gibi ısı üreten cihazların çalıştırılması da evin sıcaklığını önemli ölçüde artırıyor.

Uzmanlara göre bu cihazların mümkün olduğunca akşam saatlerinde kullanılması, evin daha serin kalmasına katkı sağlıyor.