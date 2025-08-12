SPOR

Alvaro Morata sosyal medyadan veda mesajı yayınladı! Galatasaray yönetimine sert sözler...

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan İspanyol oyuncu Alvaro Morata Sarı-Kırmızılılar'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda ederken mesajın yönetime sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde bir ayrılık yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılılar beklentilerin uzağında kalan ve geldiği günden bu yana uyum problemleri yaşayan Alvaro Morata'ya veda etmişti.

AYRILIK RESMİLEŞTİ

Galatasaray, Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesinin 5 milyon euro karşılığında feshedildiğini ve oyuncunun 651 bin euroluk alacaklarından vazgeçtiğini KAP'a bildirdi.

YÖNETİME SERT SÖZLER

İspanyol oyuncu Sarı-Kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla veda ederken, Galatasaray yönetimine büyük eleştiride bulundu.

İspanyol yıldızın yayınladığı mesaj şu şekilde:

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum.

İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiğiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz. Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir).

Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim.

Sevgiyle, Álvaro"

Anahtar Kelimeler:
son dakika ayrılık galatasaray Alvaro Morata
