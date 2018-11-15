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Alvaro Negredo: Beşiktaş'ın beni göndermesi gerekiyordu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, yeni takımında özel bir röportaj verdi.

Alvaro Negredo: Beşiktaş'ın beni göndermesi gerekiyordu

Beşiktaş'tan Al Nasr'a transfer olan ve yeni takımında ilk 7 maçta 8 gol atarak önemli bir başlangıca imza atan Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki günlerini ve Beşiktaş'tan ayrılığını anlattı.

Transfer kararını kolay vermediğini belirten Negredo, "Şu anda çok iyi bir durumdayım. Dubai'ye gelmek bir kumardı çünkü sadece ülke de değil, aynı zamanda kıta da değiştiriyordum. Ama bu adımı attım ve şu anda her şeyi yi gidiyor. Türkiye'den bile geliyor olsan, bu kadar farklı bir ülkede olmak kolay değil. Ama burada herkes ailem ve benim için hayatı kolaylaştırmaya çalışıyor. Kulüp sadece futbola odaklanmamız için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN GÖNDERMESİ GEREKİYORDU"

Beşiktaş'ın kendisini göndermeyi istediğini söyleyen İspanyol golcü, "Al Nasr'da önemli hissediyorum. Kulüp tarafından destek görmek önemli, öz güven açısından da, hedeflerin açısından da kritik. Beşiktaş'tan ayrılıp buraya gelme kararı kolay bir karar değildi ancak kulübün bu operasyonu yapması gerekiyordu. Şu anda Al Nasr'da mutluyum" dedi.

Kaç gol hedefi olduğu konusunda sır vermeyen tecrübeli oyuncu, "Ne kadar gol atacağımı göreceğiz, umarım seri haftlar boyunca devam eder. Daha fazla gol, daha iyi bir iş yaptığımı gösterir" diye konuştu. (SPORX)

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Beşiktaş al nasr Alvaro Negredo Spor Toto Süper Lig

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