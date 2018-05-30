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Alvaro Negredo'ya teklif geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Meksika’nın Toluca takımının Alvaro Negredo için yaptığı 2.5 milyon euroluk teklif Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

Alvaro Negredo'ya teklif geldi

Beşiktaş'ta istenileni bir türlü veremeyen Alvaro Negredo'ya sürpriz talip çıktı. Meksika'nın Toluca takımı, İspanyol yıldız için 2.5 milyon euro önerdi. Ancak Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin euro kazanan Negredo, Meksikalıların yaptığı 1.5 milyon euro teklifi reddetti. Negredo bu sezon cebine girecek olan 4 milyon 350 bin euro'nun garanti edilmesini istedi.

(A SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş negredo

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