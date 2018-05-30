Alvaro Negredo'ya teklif geldi

Beşiktaş'ta istenileni bir türlü veremeyen Alvaro Negredo'ya sürpriz talip çıktı. Meksika'nın Toluca takımı, İspanyol yıldız için 2.5 milyon euro önerdi. Ancak Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin euro kazanan Negredo, Meksikalıların yaptığı 1.5 milyon euro teklifi reddetti. Negredo bu sezon cebine girecek olan 4 milyon 350 bin euro'nun garanti edilmesini istedi.

(A SPOR)

