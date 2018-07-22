SPOR

Aly Cissokho'dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor yolunda

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un Aly Cissokho’dan sonra Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanamayan Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Aly Cissokho'dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor yolunda

İki sezon önce Yeni Malatyaspor’a transfer olan Fransız sağ kanat Michael Pereira, Malatya temsilcisiyle birlikte Spor Toto 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşamıştı. Süper Lig’de de ilk senesinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Pereira’nın sözleşmesi sona erdi.

Pereira bir araya gelen yönetim, tecrübeli futbolcunun ücretinde iyileştirmeye gittiği ancak sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlayamadı.

Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan Michael Pereira’nın Antalyaspor’un gündeminde olduğu öğrenildi. Pereira ile ciddi bir şekilde ilgilenen Antalyaspor, tecrübeli futbolcuyla yapacağı görüşmelerin ardından transfere son şeklini verecek.

31 yaşındaki Pereira, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 25 karşılaşmada bin 637 dakika görev aldı. Fransız oyuncu 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Antalyaspor'da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçtiAntalyaspor'da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Serdar Özkan yeniden Antalyaspor’daSerdar Özkan yeniden Antalyaspor’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Michael Pereira Aly Cissokho Antalyaspor Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi

Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi

Gervinho'yu Drogba Galatasaray'a getirecek!

Gervinho'yu Drogba Galatasaray'a getirecek!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aly Cissokho'dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor yolunda

Aly Cissokho'dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor yolunda

Antalyaspor'da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Antalyaspor'da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Serdar Özkan yeniden Antalyaspor’da

Serdar Özkan yeniden Antalyaspor’da

Bülent Korkmaz: Camiaya sıkıntılı dönemi yaşatmayacağız

Bülent Korkmaz: Camiaya sıkıntılı dönemi yaşatmayacağız

Uğur Demirok Antalyaspor yolcusu

Uğur Demirok Antalyaspor yolcusu

Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.