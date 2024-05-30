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  4. 'Ama arkadaşlar iyidir' repliği ile hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

'Ama arkadaşlar iyidir' repliği ile hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 14:56
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Tabutta Rövaşata filmindeki 'Ama arkadaşlar iyidir' repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu, uzun seneler sonra Behzat Ç dizisinde rol almıştı. Usta sanatçıdan üzen haber geldi. Ahmet Uğurlu hayata gözlerini kapadı. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz duyurdu.

'Ama arkadaşlar iyidir' repliği ile hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Tabutta Rövaşata, Behzat Ç gibi yapımlarda rol alan ve Türk tiyatrosunun çok önemli isimlerinden biri olan Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya üzerinden duyurdu. Algöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.. Çok büyük kayıp."

ZAFER ALGÖZ

CEM YILMAZ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Cem Yılmaz ise üzüntülerini, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadeleriyle dile getirdi.

CEM YILMAZZZ

Vitrin


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