'Ama arkadaşlar iyidir' repliği ile hafızalara kazınmıştı! Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Tabutta Rövaşata, Behzat Ç gibi yapımlarda rol alan ve Türk tiyatrosunun çok önemli isimlerinden biri olan Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya üzerinden duyurdu. Algöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.. Çok büyük kayıp."

CEM YILMAZ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Cem Yılmaz ise üzüntülerini, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadeleriyle dile getirdi.







