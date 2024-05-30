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Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 14:46
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Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu dün hayata gözlerini kapadı. 2 yıldır kanser tedavisi gören Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü ismin cenazesi töreninde gözyaşları sel oldu...

Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik halleri ile hafızalara kazınan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber dün geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı.

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Pera adında 2 yaşında bir kızı bulunan Gülşah Çomoğlu'nun vefatı ailesi ve eşini adeta yasa boğdu. Genç oyuncu bugün düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

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CENAZE TÖRENİNDE ZOR ANLAR

Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde Gülşah Çomoğlu'nun yakınları ayakta durmakta zorlandı.

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GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, ilk olarak Fox Tv’de günlük bir dizi olarak ekrana gelen ve yıllarca süren Unutma Beni dizisinde rol almıştı. Bu dizide bir çok sezon rol almış olan oyuncu ardından ise Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam etmişti.

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Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterine hayat veren ünlü isim son olarak Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Sosyete dizisi Kasaba Doktoru
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