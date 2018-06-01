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Amadi Wassim'den Galatasaray paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Fransız basını, Galatasaray'ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadi Wassim ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu duyurdu. Haber sonrası Wassim'den Galatasaray paylaşımı geldi.

Amadi Wassim'den Galatasaray paylaşımı!

Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe Galatasaray ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Metz ile profesyonel sözleşme imzalamayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadi Wassim'in Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan Genç yıldız bu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Wassim'in gönderinin altına "dua" emojisini koyması dikkat çekti.

Galatasaray Metz Kulübü'nden Franck Ribery ve Aly Faryd Mondragon gibi değerli oyuncular transfer etmişti. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
amadi wissam Galatasaray metz

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Herkes bizde ARAP PARASI VAR sanıyor galiba. Mesaj üstüne mesaj geliyor futbolculardan ama 'BORÇLUYUZ GARDAŞ' diyemedik ya la!
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