Amadi Wassim'den Galatasaray paylaşımı!

Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe Galatasaray ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Metz ile profesyonel sözleşme imzalamayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadi Wassim'in Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Genç yıldız bu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Wassim'in gönderinin altına "dua" emojisini koyması dikkat çekti.

Galatasaray Metz Kulübü'nden Franck Ribery ve Aly Faryd Mondragon gibi değerli oyuncular transfer etmişti. (Milliyet)

