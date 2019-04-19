YEMEK

Aman dikkat! Çok katı haşlanan yumurta kanserojen etki gösterebiliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Güçlü bir protein kaynağı olan yumurta, doğru pişirildiğinde anne sütü kadar değerli oluyor. Ancak uzmanlara göre gereğinden fazla sağlığımızı tehlikeye atabiliyor!

Aman dikkat! Çok katı haşlanan yumurta kanserojen etki gösterebiliyor

Genelde kahvaltı masalarını süsleyen yumurta; rafandan, az pişmiş, kayısı, çok pişmiş bir şekilde ya da omlet olarak tüketilebiliyor. Özellikle diyet yapanların tercihi olan yumurta haşlamasına Canan Karatay önemli bir açıklama getiriyor.

yumurta

Öncelikle omlet pişirirken tavaya eklediğiniz sucuk, salam, sosis gibi fabrikasyon ürünler, yumurtanın sağlık değerini düşürüyor. Bunun için en sağlıklısı tereyağında pişirilen sade omlet.

sucuklu

Gelelim haşlanmış yumurtaya... Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın rafadan tüketilmesinden yana. Protein açısından güçlü olan gıdayı tüketirken ilk tercihiniz rafadan ikinci tercihiniz ise kayısı kıvamında olsun. Çünkü çok fazla haşlanmış katı yumurtanın sarısının etrafında yeşil, gri renk oluşursa o yumurta doğal olmaktan çıkar. Prof. Dr. Canan Karatay grileşen yumurta sarısının kanserojen maddeye dönüştüğünü söylüyor.

yumurtaaaa

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyetiAcil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti
Tarif Osmanlı’dan miras! Ayda 3 ton satılıyorTarif Osmanlı’dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurta haşlama haşlanmış yumurta zararlı mı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor

Tarif Osmanlı’dan miras! Ayda 3 ton satılıyor

Tereyağı yerine kulllanabileceğiniz 6 besin

Tereyağı yerine artık bunu kullanıyorlar! Üstelik öyle bir faydası var ki…

Liseli gençler herkesi şaşırttı! Kapı kapı dolaşıp...

Liseli gençler herkesi şaşırttı! Kapı kapı dolaşıp...

Hastalıklara şifa olacak doğal reçete: Karabiber, limon ve tuz

İlaçla uğraşmayın! Diş ağrısını anında kesiyor

Dünyanın en iyilerini seçtiler! O listeye Türkiye'den bakın ne girdi

Dünyanın en iyilerini seçtiler! O listeye Türkiye'den bakın ne girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.