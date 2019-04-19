Aman dikkat! Çok katı haşlanan yumurta kanserojen etki gösterebiliyor

Genelde kahvaltı masalarını süsleyen yumurta; rafandan, az pişmiş, kayısı, çok pişmiş bir şekilde ya da omlet olarak tüketilebiliyor. Özellikle diyet yapanların tercihi olan yumurta haşlamasına Canan Karatay önemli bir açıklama getiriyor.

Öncelikle omlet pişirirken tavaya eklediğiniz sucuk, salam, sosis gibi fabrikasyon ürünler, yumurtanın sağlık değerini düşürüyor. Bunun için en sağlıklısı tereyağında pişirilen sade omlet.

Gelelim haşlanmış yumurtaya... Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın rafadan tüketilmesinden yana. Protein açısından güçlü olan gıdayı tüketirken ilk tercihiniz rafadan ikinci tercihiniz ise kayısı kıvamında olsun. Çünkü çok fazla haşlanmış katı yumurtanın sarısının etrafında yeşil, gri renk oluşursa o yumurta doğal olmaktan çıkar. Prof. Dr. Canan Karatay grileşen yumurta sarısının kanserojen maddeye dönüştüğünü söylüyor.





