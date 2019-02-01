YEMEK

Aman dikkat! Gündüz yenildiğinde kilo verdiriyor gece yenildiğinde ise kilo aldırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

Sağlığımız için son derece faydalı olan bu besini yediğiniz saatlere dikkat edin. Gece yediğinizde beklemediğiniz bir etki yaratacak kilo almanıza neden olabilir!

Aman dikkat! Gündüz yenildiğinde kilo verdiriyor gece yenildiğinde ise kilo aldırıyor

Kalsiyum, potasyum ve B12 vitamini bakımından zengin olan yoğurt, diyet listelerinin favori yiyeceklerinden biridir. Zayıflamak isteyenlerin yemek menülerine dahil ettiği yoğurt, düşük kalorili oluşu ve tok tutma özelliği sayesinde vazgeçilmez bir besin kaynağı. Ancak uzmanlar konuyla ilgili hiç bilmediğimiz bir detay veriyorlar.

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Uzmanlar, akşam yemeğinden sonra yenilen yoğurdun kilo almaya neden olduğunu söylüyor. Yatmadan önce yenilen yemekler her zaman olumsuz anlamda dönüş sağlar, ancak sağlıklı bildiğimiz yoğurt da ne yazık ki bu etkiyi yaratan besinlerin arasında.

Gece yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeye son verin. İştahınızı bastırmak istiyorsanız tercih edeceğiniz şeyler bitki çayları olabilir.

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