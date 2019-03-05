Aman diyelim! bu besinleri kesinlikle ikinci kez ısıtmayın

Tekrar tekrar ısıtıldığında zehirleme ihtimali olan besinler;

Mantar



İkinci kez ısıtılan mantar, besin değerlerini kaybeder. Sindirim sıkıntıları yaşamamak için tek seferde tüketilmesi tavsiye edilir.

Tavuk



Gıda zehirlenme riski en yüksek gıdalardan biri tavuktur. Tavuğu tekrar ısıtmak protein kompozisyonunun değişmesine neden olur ve bu da sindirim sıkıntısı yaşatır. İlla ki sıcak yemek istiyorsanız bunun için çok düşük ısıda ısıtmalısınız.

Ispanak



Ispanak ısıtmak son derece tehlikelidir. Sebzede bulunan nitrat, ısıtıldığında nitrite dönüşür, özellikle bu dönüşüm bebekler için çok sakıncalıdır. Bebekler için 5mg nitrit, zehirlenmeye sebep olabilir.

Kereviz



Kereviz tıpkı ıspanak gibi tekrar ısıtıldığında içindeki nitrat, nitrite dönüşür. Bu durum kerevizin yeniden ısıtıldığında kanserojen yiyeceğe dönmesine neden olur.

Yumurta



Tekrar ısınan yumurtanın protein yapısı değişir. Nadir de olsa zehirleme ihtimali bulunur.



