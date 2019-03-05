YEMEK

Aman diyelim! bu besinleri kesinlikle ikinci kez ısıtmayın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Akşamdan artakalan yemekleri saklayıp bir gün sonrası için tekrar ısıtarak tüketebiliyoruz. Bu yöntem özellikle çalışan kişiler için hayat kurtarıyor. Evet pratik olması bizi rahatlatsa da aslında sağlığımızı tehlikeye atıyoruz. Bazı gıdaların tekrar tekrar ısıtılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Aman diyelim! bu besinleri kesinlikle ikinci kez ısıtmayın

Tekrar tekrar ısıtıldığında zehirleme ihtimali olan besinler;

Mantar
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İkinci kez ısıtılan mantar, besin değerlerini kaybeder. Sindirim sıkıntıları yaşamamak için tek seferde tüketilmesi tavsiye edilir.

Tavuk
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Gıda zehirlenme riski en yüksek gıdalardan biri tavuktur. Tavuğu tekrar ısıtmak protein kompozisyonunun değişmesine neden olur ve bu da sindirim sıkıntısı yaşatır. İlla ki sıcak yemek istiyorsanız bunun için çok düşük ısıda ısıtmalısınız.

Ispanak
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Ispanak ısıtmak son derece tehlikelidir. Sebzede bulunan nitrat, ısıtıldığında nitrite dönüşür, özellikle bu dönüşüm bebekler için çok sakıncalıdır. Bebekler için 5mg nitrit, zehirlenmeye sebep olabilir.

Kereviz
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Kereviz tıpkı ıspanak gibi tekrar ısıtıldığında içindeki nitrat, nitrite dönüşür. Bu durum kerevizin yeniden ısıtıldığında kanserojen yiyeceğe dönmesine neden olur.

Yumurta
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Tekrar ısınan yumurtanın protein yapısı değişir. Nadir de olsa zehirleme ihtimali bulunur.

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ıspanak zehirler mi tekrar ısıtılmaması gereken besinler

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