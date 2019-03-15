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Aman diyelim! Bu yiyecekler böbrek taşına neden oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Son derece rahatsız edici bir sancıyla kendisini belli eden böbrek taşı, böbreklerin içinde mineral ve tuzlardan oluşan sert birikintilerdir. Öyle ki yarattığı sancı dayanılmayacak derecede yoğundur. Böbrek taşı oluşumunu önlemek için neler tükettiğimizin önemi büyük. Üstelik her gün tükettiğimiz o besin, böbrek taşı oluşumunu tetikliyor.

Aman diyelim! Bu yiyecekler böbrek taşına neden oluyor

Böbrek taşı oluşumuna neden olan en temel şeyler; genetik faktörler ve beslenme. Genetik duruma müdahale etmek mümkün değil ancak beslenme düzenini değiştirerek bu sıkıntılı rahatsızlığı kendinizden uzak tutabilirsiniz.

Kendini şiddetli ağrıyla ortaya koyan böbrek taşı ağrının yanı sıra bulantı, kusma, kana ya da yanma belirtileri de gösterebiliyor. Böbreklerinizde taş oluşumunu engellemek için temelde günde 10-12 bardak aralığında su tüketmek gerekiyor.

Tuz kullanımını azaltmak şart

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Her gün tükettiğimiz sofra tuzu, böbrek taşı oluşmasına olanak sağlıyor. Aşırı tuz tüketimi, bağırsaklardaki kalsiyumun emilimini artırır. Bu durum da taş oluşum riskini artırır. Bir diğer etkisi de idrardaki kalsiyum miktarını artırmasıdır. Bu nedenle sodyum oranı yüksek gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir. Peki yüksek miktarda sodyum içeren besinler nelerdir?

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Patates cipsi
Tuzlu peynirler
Hazır çorbalar
Hamburger
Paketlenmiş gıdalar
Tuzlu kuruyemişler
Gazlı içecekler

Sodyumdan sonra bir riskli madde ise oksalattır. Tüketimini kısıtlamak gerekir. Oksalat içeren besinler;

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Siyah çay
Çikolata
Pancar
Kakao
Çilek
Böğürtlen
Kuru incir
Alkol
Karabiber

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