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  4. Aman Gülseren Budayıcıoğlu duymasın! İlber Ortaylı'dan 'Psikiyatriste gider misiniz?' sorusuna olay yanıt: "Roman mı yazdıracağım kendimden?"

Aman Gülseren Budayıcıoğlu duymasın! İlber Ortaylı'dan 'Psikiyatriste gider misiniz?' sorusuna olay yanıt: "Roman mı yazdıracağım kendimden?"

17.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın "Psikiyatriste gider misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla; Yalı Çapkını, Çöp Adam, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na göndermede bulundu. İlber Ortaylı, "Roman mı yazdıracağım kendimden?" dedi. Bir anlık şaşkınlık yaşayan Candaş Tolga Işık "Ne demek istiyorsunuz?" deyince olanlar oldu. İşte İlber Ortaylı'nın olay olan açıklaması...

Aman Gülseren Budayıcıoğlu duymasın! İlber Ortaylı'dan 'Psikiyatriste gider misiniz?' sorusuna olay yanıt: "Roman mı yazdıracağım kendimden?"

İlber Ortaylı bir YouTube programında yine Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. "Hocam psikiyatriste gider misiniz?" sorusu üzerine Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Yalı Çapkını, Çöp Adam, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizileri anımsatan İlber Ortaylı'nın yaptığı açıklama olay oldu.

İlber Ortaylı "Roman mı yazdıracağım kendimden?" deyince Candaş Tolga Işık hafif tebessüm ederek "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu.

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İLBER ORTAYLI'DAN ÇARPICI SÖZLER: "BUNUN ÜZERİNE TARTIŞMAYALIM"

İlber Ortaylı bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bir şey demek istemiyorum. Reklama lüzum yok. Bunun üzerine tartışmayalım. Bizim mesleğimiz değil. Ben de çok konuşmak istemiyorum onun için.

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İLBER ORTALYLI'DAN GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU UYARISI: "İSMİNİ VERMEYİN!"

Siz de ismini vermeyin. Doğru değil. Fakat hiç hastalarından bahsetmeyen doktorlar var. Öyle olması gerekiyor zaten. Onun için bunu söyledim"

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İlber Ortaylı'nın sözleri ve Candaş Tolga Işık'ın tepkisi izleyenleri gülümsetti.

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İlber Ortaylı Gülseren Budayıcıoğlu doğru söyledi

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