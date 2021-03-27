Amanda Holden pembe Paskalya tavşanı oldu!

Amanda Holden, o ve Ashley Roberts Paskalya zamanı için pembe tavşan kostümü giyerek, havuç kemirdi.

Radyonun paskalya kutlamaları için hazırlanan ikili, pembe tavşan kostümleri ile masalsı bir çiçek duvarının önünde pozlar verdiler.



Ashley kombinini diz boyu beyaz botla tamamlarken, Amanda ayak bileğine kadar olan botları ve diz boyu çorapları tercih etti.

Fotoğrafı Instagram'da paylaşan 50 yaşındaki Amanda şunları yazdı: 'Paskalya yolda! Biz hazırız'



Pussycat Dolls'un yıldızı Ashley, ise paylaşımına "Eggcellent (Yumurta kabuğu - paskalya terimi)" diye yorum yaptı.



