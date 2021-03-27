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Amanda Holden pembe Paskalya tavşanı oldu!

27.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo sunucusu Amanda Holden ve Ashley Roberts tavşan kostümlü paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı.

Amanda Holden pembe Paskalya tavşanı oldu!

Amanda Holden, o ve Ashley Roberts Paskalya zamanı için pembe tavşan kostümü giyerek, havuç kemirdi.

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Radyonun paskalya kutlamaları için hazırlanan ikili, pembe tavşan kostümleri ile masalsı bir çiçek duvarının önünde pozlar verdiler.

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Ashley kombinini diz boyu beyaz botla tamamlarken, Amanda ayak bileğine kadar olan botları ve diz boyu çorapları tercih etti.

Fotoğrafı Instagram'da paylaşan 50 yaşındaki Amanda şunları yazdı: 'Paskalya yolda! Biz hazırız'
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Pussycat Dolls'un yıldızı Ashley, ise paylaşımına "Eggcellent (Yumurta kabuğu - paskalya terimi)" diye yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Amanda Holden Instagram
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