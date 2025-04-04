Gazeteci Hacı Yakışıklı 'Cem Yiğit Üzümoğlu WhatsApp üzerinden talimat verdi' deyince Elçin Sangu kendini tutamadı! ''O grupta ben de varım''

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrılarından dolayı gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı Tv100 canlı yayında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun neden gözaltına alındığını söyledi.

170 KİŞİLİK WHATSAPP GRUBU İDDİASI...

Yakışıklı açıklamalarında; 'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılarda var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyorlar.' ifadelerini kullandı.

YANIT GECİKMEDİ

Hacı Yakışıklı'nın bu iddiaların ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu programın görüntülerini yayınlayıp 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı' dedi.