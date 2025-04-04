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Gazeteci Hacı Yakışıklı 'Cem Yiğit Üzümoğlu WhatsApp üzerinden talimat verdi' deyince Elçin Sangu kendini tutamadı! ''O grupta ben de varım''

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazeteci Hacı Yakışıklı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınma sebebinin WhatsApp üzerinden grup kurarak 170 kişiye talimat vermesi olduğunu söyledi. Elçin Sangu'dan açıklama gecikmedi.

Gazeteci Hacı Yakışıklı 'Cem Yiğit Üzümoğlu WhatsApp üzerinden talimat verdi' deyince Elçin Sangu kendini tutamadı! ''O grupta ben de varım''
Öznur Yaslı İkier

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrılarından dolayı gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı Tv100 canlı yayında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun neden gözaltına alındığını söyledi.

CEM 2

170 KİŞİLİK WHATSAPP GRUBU İDDİASI...

Yakışıklı açıklamalarında; 'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılarda var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyorlar.' ifadelerini kullandı.

YANIT GECİKMEDİ

Hacı Yakışıklı'nın bu iddiaların ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu programın görüntülerini yayınlayıp 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı' dedi.

ELÇİN SANGUUUU

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Elçin Sangu boykot Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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