MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

18.10.2020 07:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

49 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı ve Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesi Amanda Holden, göğüs kanserinin erken teşhisi için üstsüz bir şekilde röntgen çekilirken o anları videoya kaydedip belgesel haline getirdi.

Yetenek Sizsiniz programında göğüsleri görünen ve sonradan programın reytinglerini yükseltmek için kasten göğüslerinin dışarı çıkmasını sağladığını itiraf eden Amanda Holden yine çok konuşulacak bir çekime imza attı.

yetenek-sizssiniz-in-juri-uyesi-gogus-rontgeni-718549_4031_12_b

Holden, göğüs kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için üstsüz bir şekilde röntgen çekilirken o anları videoya kaydedip belgesel haline getirdi. Holden, röntgen odasında elindeki mikrofona konuşarak tüm kadınlara göğüs kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ve tüm kadınları röntgen çektirmeleri gerektiğini söyledi.

yetenek-sizssiniz-in-juri-uyesi-gogus-rontgeni-718549_2356_1_b
Holden, "Bu sabah göğüs röntgeni için hastanedeyim. Her zaman düzenli olarak röntgen çekerim, her seferinde röntgene girmeden önce bir endişelenirim ama bu süre sonra bu endişeyi atarım" dedi.

yetenek-sizssiniz-in-juri-uyesi-gogus-rontgeni-718549_207_2_b
Üstsüz bir şekilde cihazın önünde mikrofona konuşan Holden, bu işlemi tüm kadınların yapmaları gerektiğini söyledi. Röntgende görev yapan hemşire yaptığı açıklamada Holden'ın düzenli olarak röntgene geldiğini ve Holden ile konuştuktan sonra röntgene gelen kadınların sayısında çok büyük bir artış meydana geldiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Demet ve Alişan ünlü sanatçının kızını konuk ettiDemet ve Alişan ünlü sanatçının kızını konuk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Diğer Haberler

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Serenay Sarıkaya göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

Göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

Olay paylaşım! 'Eğer kızı vermeselerdi...'

33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

Bomba yanıt! Bebek yapmak için...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Urfalı Hikmet bakın kaç para kazandı!

Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!

Cem Yılmaz: Nice yıllara güzeller

Cem Yılmaz: Nice yıllara güzeller

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.