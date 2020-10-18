Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

Yetenek Sizsiniz programında göğüsleri görünen ve sonradan programın reytinglerini yükseltmek için kasten göğüslerinin dışarı çıkmasını sağladığını itiraf eden Amanda Holden yine çok konuşulacak bir çekime imza attı.

Holden, göğüs kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için üstsüz bir şekilde röntgen çekilirken o anları videoya kaydedip belgesel haline getirdi. Holden, röntgen odasında elindeki mikrofona konuşarak tüm kadınlara göğüs kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ve tüm kadınları röntgen çektirmeleri gerektiğini söyledi.



Holden, "Bu sabah göğüs röntgeni için hastanedeyim. Her zaman düzenli olarak röntgen çekerim, her seferinde röntgene girmeden önce bir endişelenirim ama bu süre sonra bu endişeyi atarım" dedi.



Üstsüz bir şekilde cihazın önünde mikrofona konuşan Holden, bu işlemi tüm kadınların yapmaları gerektiğini söyledi. Röntgende görev yapan hemşire yaptığı açıklamada Holden'ın düzenli olarak röntgene geldiğini ve Holden ile konuştuktan sonra röntgene gelen kadınların sayısında çok büyük bir artış meydana geldiğini söyledi.

