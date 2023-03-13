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Amasra'da maden ocağındaki yangının sönmesi için yapılan barajlar kaldırılıyor

13.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, geçen yıl 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası hava sızdırmazlığını sağlayarak, çıkan yangının sönmesi için inşa edilen 4 barajın (yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) kaldırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta yaptıkları gaz ölçümlerinde, karbonmonoksit ve oksijen değerlerinin düştüğü, bu düşüşle ocaktaki yangının da söndüğü bildirildi.

Yangının sönmesi ve gaz değerlerinin normale dönmesiyle hava sızdırmazlığını sağlamak için yapılan barajların kaldırılmasına karar verildi ve tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek çalışmalara başladı.

30 kişilik tahlisiye ekibiyle Maden Mühendisleri Odasından 10 kişinin, baca ağzında emniyet ekiplerinin yaptığı üst aramalarının ardından gözlemci olarak girdikleri maden ocağında giriştikleri baraj kaldırma çalışmaları, kameralarla kayıt altına alınıyor.

Gaz tüpü ve maskelerle inilen ocak içerisinde, yangın olan bölümündeki giriş ve çıkışa yapılan 2 baraj ile -100 kotuna yapılan 2 baraj olmak üzere 4 barajın kaldırılmasının ardından havalandırma çalışmalarına başlanacak.

Havalandırma ve gerekli önlemlerin de alınmasının ardından soruşturma kapsamında Bartın Cumhuriyet Savcılığınca teknik incelemenin yapılacağı öğrenildi.

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