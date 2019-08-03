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Amasya'da tüyleri diken diken eden müze! Dünyada eşi ve benzeri yok

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YAŞAM  | 03.08.2019 08:05 | Son Güncelleme

Amasya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 23 bin tarihi eser arasında 800 yıllık Müslüman mumyalar büyük ilgi görüyor. Amasya Arkeoloji Müzesi’nde, 4 çocuk, 4 yetişkinden oluşan toplam 8 Müslüman mumya, müzenin en çok ziyaret edilen tarihi eserleri arasında yer alıyor.

Amasya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 23 bin tarihi eser arasında 800 yıllık Müslüman mumyalar büyük ilgi görüyor.
Amasya Arkeoloji Müzesi’nde, 4 çocuk, 4 yetişkinden oluşan toplam 8 Müslüman mumya, müzenin en çok ziyaret edilen tarihi eserleri arasında yer alıyor. İşbuğa Nuyin ve Cumudar mumyalarının Selçuklu dönemine ait (1237-1247) Cumudar Türbesi olarak bilinen kümbetten çıkarıldığı, diğer mumyaların ise İlhanlılar’ın Anadolu’daki siyasi egemenlikleri zamanında Amasya Valiliği yapmış İzzettin Mehmet Pervane beye, erkek ve kız çocuklarına ve cariyelerinden birine ait olduğu belirtildi.

“MUMYALARIN DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOK"

Müzedeki eserlerin tarihini anlatan Müze Müdürü Celal Özdemir, “Amasya Müzesi’nde teşhir edilen mumyalar, yaklaşık 800 yıllık ve dünyada bir eşi benzeri olmayan Müslüman mumyaları. Bu yüzden de çok ilgi çekiyor. Vatandaşlar genelde diyor ki ’Müslümanlıkta mumyalama olur mu?’ Bunu da öğrenmiş oluyorlar. Herkesi bu mumyaları görmeye davet ediyorum” dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRTICI'

Müzeyi ziyaret eden İsmail Özan isimli vatandaş, “Daha önce böyle bir yerden hiç haberim yoktu. Açıkçası Müslüman dünyasında mumyanın olduğu hakkında da bir fikrim yoktu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Oldukça da iyi korunmuş ki böyle tarihi figürlerin bu şekilde önümüzde yatıyor olması garip bir his" diye konuştu

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Asiye Güreşen adlı vatandaş ise, “İlk defa geldim, Amasya’ya da ilk defa geldim. Müzeyi gezmeye karar verdik ama en çok ilgimi çeken şu mumyalar. Böyle bir şey görmemiştim. Derileri dahi duruyor. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum. Benim tüylerim diken diken oluyor” şeklinde konuştu.

Amasya Müze Müdürlüğünde mumyaların dışında 23 bin sergilenen tarihi eser bulunuyor. Müze, ziyaretçilerden de oldukça yoğun ilgi görüyor. 2019’un ilk 6 ayında Amasya Arkeoloji Müzesi’ni 55 bin kişi ziyaret etti.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya MÜZE mumya Arkeoloji

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