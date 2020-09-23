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Amatör maçlar ekim sonuna kadar ertelendi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu amatör maçların ekim sonuna kadar ertelendiğini açıkladı

Amatör maçlar ekim sonuna kadar ertelendi!

TFF'den açıklama: "Amatör maçların Ekim ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır."

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