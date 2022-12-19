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Amatör maçta korku dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, polis sahaya girdi!

19.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 1. Amatör Lig’de oynanan Esenayspor-Eroğluspor maçında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları maçı izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı olaylarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Amatör maçta korku dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, polis sahaya girdi!

Devrek İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada ilk 45 dakikası karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçta Yeniçağspor maçın 30. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren rakip takım ilk yarıyı 1 -0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yeniçağspor, 47. dakikada Onur'un golüyle 2-0 öne geçti. 68. dakikada Devrek Belediyespor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Caner takımına golü kazandırdı.

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Karşılaşmanın 67. dakikasında ise sahada ve tribünlerde gerginlikler yaşanmaya başladı. Sakatlanan Yeniçağsporlu bir futbolcunun saha kenarına çekilmeye çalışıldığı sırada süren gerginliklerin ardından tribünlerden sahaya yabancı cisimler fırlatılmaya başlandı. Maçın 2-1 sona ermesinin ardından rakip takım oyuncuları soyunma odasının yolunu tuttu.

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Bu sırada birtakım taraftarlar ellerindeki pet şişe ve sert cisimleri futbolcuların ve hakemlerin üzerine fırlattı.

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Atılan sert cisimler herhangi bir futbolcuya isabet etmezken polis ekipleri maçın hakemlerini kalkanlar eşliğinde soyunma odasına ulaştırdı.

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Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olaylar büyümeden sona erdi. Müsabakada her iki takımdan da 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

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