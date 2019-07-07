Amazon büyük projelere imza atmaya devam ediyor

İnternet hizmeti verilmeyen neredeyse hiçbir bölge kalmaması için oluşturulan bu projeye göre düzenli olarak uydu grupları uzaya fırlatılacak. Bu tarz projeler, elbette yalnızca Amazon şirketi tarafından gerçekleştirilemiyor.

Bildiğiniz üzere Amazon internet üzerinden alışveriş imkanı sunan bir platform. Şirketin kendi platformu üzerinden çok daha fazla satış gerçekleştirebilmesi için öncelikli olarak her yere internet götürmesi gerekiyor.

İnternete bağlı olarak gelişebilen tek şirket sadece Amazon değil. Facebook gibi kuruluşların da internetin yaygınlaşması ile birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Bu nedenle Facebook ve Google gibi şirketler dronelar ile dünyanın tamamına internet götürmek istiyor.

Son olarak SpaceX şirketinin de böyle bir projesi olduğunu söyleyebiliriz. Starlink Projesi olarak adlandırılan planlamaya göre dünyanın tamamına internet götürülecek ve bu sayede dünya daha çok erişime açık hale gelecek. Çevreciler ise bu konuda biraz tedirgin. Onlara göre böyle projeler dünyanın yörüngesini çöplüğe çevirecek.

İnternet erişimini artırmak isteyen şirketlerin bu tarz uygulamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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