Amazon'dan gelen sağlık: Acai çileğinin 5 faydası

Dünya çapında popüler bir hal alan acai, narin bir meyve olduğu için bölgesi dışında taze bulmak zor. Ancak tüketmek isteyenler, dondurulmuş ve toz halini bulabilirler. Palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği, görüntüsüyle yaban mersinini andırır.

Kilo sorunu yaşayanların favori ürünü olabilir, zira yağ yaktırma etkisiyle son derece popülerdir. Lifli bir yapısı vardır ve metabolik sorunların üstesinden gelerek kilo problemini ortadan kaldırır. Yapılan araştırmalar sonucunda obezite riskini azalttığı saptanmıştır. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi kazandırır.

Anti kanser etkisi olduğu bilinmektedir. Antioksidan bakımından birçok meyveye göre daha zengindir. Bu etkisi, özellikle lösemi ile mücadelede etkili olur. 2006 yılında Florida Üniversitesi'nde yapılan çalışmada acai meyvesindeki antioksidanın, lösemili hücrelerin apoptotik ölümünü tetiklediği ortaya konmuştur. Ayrıca mesane kanseri tedavisinde de etkili olduğu bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.