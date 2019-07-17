Amazon Jack Reacher ile Netflix’i yakalayacak

Ünlü yazar Lee Child’ın çok satan polisiye drama romanı Jack Reacher’in filmi de beyaz perdede çok sevilmiş, karakteri de Tom Cruise canlandırmıştı. Amazon Studios şimdi yazardan karakterin televizyon haklarını satın aldı. Jack Reacher şu anda romanları, filmi, oyunları ile milyar dolarlık bir marka konumunda. Amazon’un dizisiyle de daha geniş kitlelere ulaşacak. Ancak 2012’de yayınlanan filminde oynayan Tom Cruise’in dizide rol alması beklenmiyor.

Ancak Amazon Stuidos’un, yeni çekeceği diziler için Hollywood’un ünlü oyuncuları ile anlaşmalar imzalamaya başlaması da dikkatlerden kaçmıyor. E-ticaret devinin yakında Netflix’in tahtı için çok ciddi bir rekabete gireceği tahmin ediliyor.

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