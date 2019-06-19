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Amazon oyun sektöründe fena çuvalladı

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TEKNOLOJİ  | 19.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

Oyun sektörü gün geçtikçe biraz daha büyüyor. Günümüzde öyle oyunlar satışa sunuluyor ki yaptığı hasılatla tüm devlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Hal böyle olunca, dünya sahnesindeki diğer şirketler de oyun sektöründeki bu pastadan pay almak istiyorlar.

Amazon oyun sektöründe fena çuvalladı

Lakin, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Oyun sektöründe bir yerlere gelmek o kadar da kolay değil. Bunun en son örneği ise Amazon.

Hali hazırda dünyanın en değerli 3 şirketinden biri olan Amazon, kısa süre önce önemli transferler yaparak oyun dünyasına adım atmıştı. Amazon Game Studios ismiyle sektöre adım atan perakende devi, 2016 yılının başlarında kendi oyun motoru olan Amazon Lumberyard’ı kullanıma sunmuştu. Fakat bu oyun motoru geliştiricilerin pek de ilgisini çekmedi.

Oyun tarafında da bekleneni veremeyen Amazon Game Studios, kuruluşunun üzerinden uzun bir süre geçmesine karşın hala elle tutulabilir bir şey üretemedi. Şirketin şu aralar Google Stadia tarzı bir hizmet üzerinde çalıştığı rapor ediliyor.

Tüm bu olumsuzlukların ışığında, Amazon’un kısa süre önce onlarca kişiyi işten çıkardığı iddia edildi. Amazon ise bu işten çıkarmaları yalanlamadı. Şirketten yapılan açıklamada bu hamlelerin uzun vadeli önceliklere uyacak şekilde tasarladıkları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon oyun Amazon Game Studios

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