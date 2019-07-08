Amazon sorunlu alışverişlerden sorumlu olacak

Dava 2014 yılında Heather Oberdorf isimli bir kadının Amazon’da bir satıcıdan köpek tasması sipariş etmesi olayına dayanıyor. Kadın siparişi teslim alıp kullandığını ancak tasmanın köpeği gezdirdiği sırada kırıldığını ve kırılan parçalardan birinin tasmadan fırlayarak gözüne girdiğini iddia ediyordu.

Bunun üzerine satıcıya dava açmak isteyen kadın ise satıcının tüm bilgilerinin sahte olduğunu fark edip satıcıya ulaşamayınca, Amazon’a dava açtı. Bu olay sonrasında Amazon’un aslında satıcıların güvenilirliğini soruşturmadan mağaza açmalarına izin verdiği ortaya çıkmıştı.

Dava aslında mahkemenin Amazon’u suçsuz bulmasıyla sonuçlanmış ancak karar üst mahkemeye gitmişti. Şimdi ise üst mahkeme Amazon’un sorumlu olabileceğini ve davanın tekrar görülmesi gerektiğini savunarak, dosyayı yeniden alt mahkemeye gönderdi. Amazon bu kez suçlu çıkarsa, bozuk veya hileli satılan her ürün nedeniyle ağır tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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