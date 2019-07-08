Mynet Trend

Amazon sorunlu alışverişlerden sorumlu olacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 08.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

ABD’de görülen bir davada mahkeme, Amazon’un bünyesinde satış yapan satıcıları kontrol etmekle yükümlü olduğuna karar verdi. Satıcıların müşterilere etik ve dürüst davrandığından emin olması gerektiğini savunan mahkeme Amazon’u, bozuk şekilde satılan ürünler nedeniyle sorumlu tuttu.

Amazon sorunlu alışverişlerden sorumlu olacak

Dava 2014 yılında Heather Oberdorf isimli bir kadının Amazon’da bir satıcıdan köpek tasması sipariş etmesi olayına dayanıyor. Kadın siparişi teslim alıp kullandığını ancak tasmanın köpeği gezdirdiği sırada kırıldığını ve kırılan parçalardan birinin tasmadan fırlayarak gözüne girdiğini iddia ediyordu.

Bunun üzerine satıcıya dava açmak isteyen kadın ise satıcının tüm bilgilerinin sahte olduğunu fark edip satıcıya ulaşamayınca, Amazon’a dava açtı. Bu olay sonrasında Amazon’un aslında satıcıların güvenilirliğini soruşturmadan mağaza açmalarına izin verdiği ortaya çıkmıştı.

Dava aslında mahkemenin Amazon’u suçsuz bulmasıyla sonuçlanmış ancak karar üst mahkemeye gitmişti. Şimdi ise üst mahkeme Amazon’un sorumlu olabileceğini ve davanın tekrar görülmesi gerektiğini savunarak, dosyayı yeniden alt mahkemeye gönderdi. Amazon bu kez suçlu çıkarsa, bozuk veya hileli satılan her ürün nedeniyle ağır tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

OnePlus One akıllı telefonu bir anda alev aldı!


Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Tercihlerini o firmalardan yana kullanıyorlarTercihlerini o firmalardan yana kullanıyorlar
Kullanıcılar dikkat! Ses kayıtlarını sessizce depoluyorKullanıcılar dikkat! Ses kayıtlarını sessizce depoluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amazon Alışveriş

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toyota'dan devrim gibi yenilik! Kendi kendini şarj edebilecek

Toyota'dan devrim gibi yenilik! Kendi kendini şarj edebilecek

iTunes dönemi buraya kadarmış

Apple kullanıcıları dikkat! Bir dönem sona eriyor

Temmuz ayında otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Android kullanıcılarının banka hesapları tehlikede

Eskisinden daha güçlü! Hesaplarınız tehlike altında olabilir

Apple’ın katlanabilir iPad üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor

Apple için bomba iddia!

Uzayda bebek doğurtma projesi sonlandırıldı

Devrim yaratacak projeden kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.