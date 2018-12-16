Amber Heard: Elon Musk ile arkadaş kaldık

Şiddete uğradığını iddia ettiği Johnny Depp’ten olaylı bir şekilde boşanan ve ardından Elon Musk ile ilişki yaşamaya başlayan Amber Heard, ayrılık sonrası da Musk ile arkadaş kaldıklarını belirtti.

32 yaşındaki ABD’li oyuncu, Tesla’nın kurucusu Elon Musk ile ayrıldıktan sonra arkadaş kalmalarını, “Elon ve benim güzel bir ilişkimiz var. Şu anda çekirdek değerler üzerine kurulu güzel bir arkadaşlığımız var” sözleriyle ifade etti.

Heard, çekirdek değerleri şöyle sıraladı: “Entelektüel merak, fikirler ve diyalog, bilim aşkı. Ona çok fazla saygı duyuyorum.”

Amber Heard ve Elon Musk, ilişkileri boyunca iki kez ayrıldı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amber Heard ile olan ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” demişti.

Amber Heard ise ilk ayrılık sonrası "Hala çok yakınız" demişti.

