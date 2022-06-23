Amber Heard eski kocası Johnny Depp’e tazminatı ödemek için bakın ne yapacakmış

Amber Heard ve Johnny Depp arasında haftalar süren ve ikilinin tüm kirli çamaşırlarının ortaya döküldüğü dava sonuçlandı. Heard davayı kaybetti ve eski eşine yüklü bir tazminat ödemesine karar verildi. Heard, verilen 8.3 milyon dolarlık tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul etti.

Depp’in kararı uygulayıp uygulamayacağı ve Heard’den tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği belli değil iken Amber Heard'ün paraya kazanmak için düşündüğü çeşitli yollar var. Yakın arkadaşının iddiasına göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili olarak kitap yazacak.

ÇOK ÜZGÜN OLDUĞU SÖYLENİYOR

İsmi açıklanmayan kaynak, OK! Magazine dergisine yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki yıldızın davayı kaybetmekten dolayı çok üzgün olduğunu, belirtilen rakamı ödeyecek durumda da olmadığını ifade etti.

Kaynak, “Amber, Hollywood'daki kariyerinin sona erdiğini düşünüyor. Kaybedecek bir şeyi yok ve bu yüzden her şeyi anlatmak istiyor. Kitap yazmak için yayınevleriyle görüşüyor ve bu konuda çok heyecanlı” dedi.

Kitabın, yine de yeni davalara yol açmaması için yayından önce avukatlarca detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor.

Celebrity Net Worth sitesine göre ise, Heard’ün net mal varlığının 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.



