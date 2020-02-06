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Amber Heard’ın Aquaman 2’den kovulması için 150 bin imza

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ses kayıtları ortaya çıkan Amber Heard için imza kampanyası ilgi ses kayıtları sonrası üç katına çıktı. Boşanma sürecinde hedefteki adam haline gelen Depp’in hayranları, Amber Heard’ın Aquaman 2’de rol almasına şiddetle karşı çıkıyor.

Amber Heard’ın Aquaman 2’den kovulması için 150 bin imza

Johnny Depp hayranlarının Amber Heard düşmanlığı giderek artıyor. Amber Heard’ın eski eşi Johnny Depp’e şiddet uyguladığını yansıtan ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Heard’ın Aquaman 2’den kovulması çağrısı yapan imza kampanyasına talep artarak devam ediyor. We Got This Covered’da yer alan habere göre bu ses kaydının gündeme gelmesinden çok önce Johnny Depp hayranları, Amber Heard’ın Aquaman’in yakında çekilecek devam filminden çıkarılmasını talep eden bir imza kampanyası başlatmıştı. Change.org’da yer alan kampanyaya sebep olarak Amber Heard’ın Johnny Depp’e şiddet uyguladığına dair iddialar gösterilmişti.

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Geçen birkaç ay içinde neredeyse 45 bine yakın imzaya ulaşan kampanya, ses kaydının patlak vermesiyle bir anda büyük ilgi gördü. Kampanya şu sıralar 150 bin imzayı aştı. "Amber Heard'ın aile içi şiddet konusu bilindiği ve kanıtlandığı için Warner Brothers ve DC Entertainment Heard’ı Aquaman 2 film projesinden çıkarmalı. Heard mağdurlarının çektiklerini görmezden gelmemeli ve bir istismarcıyı göz alıcı hale getirmemeliler. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddetin mağdurları. Bu kabul edilmeli ve istismarcı olduğu bilinen bir kişinin eğlence sektörü tarafından övülmesini önlemek için önlem alınmalı. Doğru olan şeyi yapın. Amber Heard’ı Aquaman 2’den çıkarın"

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard, Johnny Depp, Amber Heard Johnny Depp boşanma,

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