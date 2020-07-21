MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard: Johnny beni sürekli ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Amber Heard: Johnny beni sürekli ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 17:11 | Son Güncelleme

Amber Heard ile Johnny Depp’in iftira davasında evlilikle ilgili kirli çamaşırlar ortaya saçılmaya devam ediyor. Depp'in, kendisini, rol arkadaşı olan ünlü aktörlerle yasak aşk yaşamakla suçladığını belirten Heard, eski eşinin sürekli kendisini yakalamaya çalıştığını öne sürdü.

Amber Heard: Johnny beni sürekli ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Amber Heard ile Johnny Depp’in iftira davası sürerken, ikilinin evliliğiyle ilgili kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp’in, eski eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında ‘kadın döven’ tabirini kullanan İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasında, Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemede hazır bulundu.

Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Heard ise Depp’in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Taciz hikayemi çaldı'Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Taciz hikayemi çaldı'

"ERKEK OYUNCULARIN BENİMLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI İDDİA EDERDİ"

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, “Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı ve / veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi” şeklinde konuştu.

Heard ayrıca “Telefonumu alıp, birinin ona bir ilişki yaşadığımı söylediğini belirterek beni yakalamaya çalışırdı ve gerçekten yapmadığım halde bilgileri kanıtlamış gibi davranırdı” ifadesini kullandı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

Depp’in, kendisini pek çok rol arkadaşıyla ilişki yaşamakla suçladığını söyleyen Heard, bu isimleri Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum’un yanı sıra Kelly Garner gibi kadın oyuncular olarak sıraladı.

"ALAY EDİP LAKAP TAKARDI"

Heard ayrıca şunları anlattı:

“Beni Leonardo DiCaprio gibi oyunculuk seçmelerine katıldığım yıldızlarla da ilişki yaşamakla suçladı. Alkollü ya da öfkeli olduğunda benimle alay ederek, ilişki yaşamakla suçladığı erkek rol arkadaşlarıma lakap takardı. Örneğin, Leonardo DiCaprio’ya kabak kafalı, Channing Tatum’a patates kafalı derdi.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
'Bak şerefsiz katile...''Bak şerefsiz katile...'
Bebek geldi! 'Aslan gelinim benim...'Bebek geldi! 'Aslan gelinim benim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Acı olay! Gözyaşlarına boğuldu: Kurtarmak için her şeyi yaptım

Acı olay! Gözyaşlarına boğuldu: Kurtarmak için her şeyi yaptım

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemre Kemer: Kapatın şu konuyu terbiyemi bozacağım

Sinirlendi! 'Terbiyemi bozacağım'

Ebru Polat Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizden başka sığınabilecek kimsemiz yok'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sesimizi duyun!'

Gülben Ergen’in “kadın cinayetlerine” öfkesi dinmiyor! ‘Bak şerefsiz katile’

'Bak şerefsiz katile...'

İşte bir dönem Eurovision’a damga vuran Şebnem Paker'in son hali

Eurovision’da 3. olmuştu! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Doktorlar'ın ikilisi Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar sonra bir araya geldi

Doktorlar'dan sonra... Paylaşıma beğeni yağdı

Alessandra Ambrosio plajı podyuma çevirdi

Plajda verdiği pozlarla dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.