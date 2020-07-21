Amber Heard: Johnny beni sürekli ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Amber Heard ile Johnny Depp’in iftira davası sürerken, ikilinin evliliğiyle ilgili kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp’in, eski eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında ‘kadın döven’ tabirini kullanan İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasında, Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemede hazır bulundu.

Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Heard ise Depp’in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

"ERKEK OYUNCULARIN BENİMLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI İDDİA EDERDİ"

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, “Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı ve / veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi” şeklinde konuştu.

Heard ayrıca “Telefonumu alıp, birinin ona bir ilişki yaşadığımı söylediğini belirterek beni yakalamaya çalışırdı ve gerçekten yapmadığım halde bilgileri kanıtlamış gibi davranırdı” ifadesini kullandı.

Depp’in, kendisini pek çok rol arkadaşıyla ilişki yaşamakla suçladığını söyleyen Heard, bu isimleri Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum’un yanı sıra Kelly Garner gibi kadın oyuncular olarak sıraladı.

"ALAY EDİP LAKAP TAKARDI"

Heard ayrıca şunları anlattı:

“Beni Leonardo DiCaprio gibi oyunculuk seçmelerine katıldığım yıldızlarla da ilişki yaşamakla suçladı. Alkollü ya da öfkeli olduğunda benimle alay ederek, ilişki yaşamakla suçladığı erkek rol arkadaşlarıma lakap takardı. Örneğin, Leonardo DiCaprio’ya kabak kafalı, Channing Tatum’a patates kafalı derdi.”

