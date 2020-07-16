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Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Taciz hikayemi çaldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada tansiyon giderek yükseliyor. Amber Heard'ün üçlü ilişkiden sonra James Franko ile seviştiği iddia edilmişti. Davanın yeni duruşmasında ise şimdi de inanılmaz bir taciz iddiası ortaya atıldı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Taciz hikayemi çaldı'

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard davası devam ediyor! Mahkemenin önceki günkü duruşmasında ise ilginç bir tanık ortaya çıktı ve şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Amber Heard'ün eski kişisel asistanı Kate James, güzel oyuncunun yıllar önce ona anlattığı, başından geçen tacizi kendisine uyarlayıp Johnny Depp'e karşı kullandığını ileri sürdü.

Mart 2012 ile Şubat 2015 arasında Amber Heard'ün asistanlığını yapan Kate James, Yüksek Mahkeme'de görülen davada tanık olarak dinlendi. James, 26 yaşındayken Brezilya'da uğradığı "bıçaklı tecavüz" olayını Amber Heard'e daha önce anlattığını ve onun da bunu çarpıtarak kendi yararına kullandığını ileri sürdü.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

Kate James, ifadesinde olayı Amber Heard'e anlattığını onun da kendisine bir silah alması önerisinde bulunduğunu söyledi. James "Bayan Heard onunla yaptığımız bu konuşmada anlattıklarımı "çaldı" ve kendi yararına kullanmak üzere çarpıttı" dedi.

DEPP SİZİ ETKİLEDİ Mİ?

Amber Heard'ün avukatı bu iddialar üzerine Kate James'e "Amber Heard'e karşı tanıklık yapmanız için Johnny Depp sizi etkiledi mi?" şeklinde bir soru yöneltti. James de buna "Kesinlikle hayır" diye yanıt verdi.

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Johnny Depp ve Amber Heard'ün birbirlerine şiddet uyguladığı iddialarının bütün ayrıntılarıyla gündeme geldiği davada aktörün eski sevgilileri Winona Ryder ve Vanessa Paradis de tanıklık yapacak.

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