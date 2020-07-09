MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Johnny Depp ve eski eşi model ve oyuncu Amber Heard'in yer aldığı dava ve iddialar bitmiyor. Amber Heard'ün üçlü ilişkiden sonra şimdi de James Franko ile seviştiği iddia edildi. İddialara göre Boston uçağındaki şiddetin sebebi de bu olay...

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in The Sun gazetesine eski eşini dövdüğü yönünde yaptığı haberiyle ilgili hakkında asılsız haber yapmak suçlamasıyla açtığı davadan detaylar şoke ediyor. Depp'in The Sun gazetesini iftira atmakla suçladığı makale 2018 yılında yayımlanmıştı.

Depp, The Sun'ın dahil olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketine ve The Sun gazetesinin genel yayın yönetmeni Dan Wootton'a dava açtı.

Duruşmaları üç hafta boyunca sürecek davada NGN, savunmasını Depp'in eski eşi Heard'e ilişkileri boyunca defalarca şiddet uyguladığına dair ellerinde çok sayıda kanıt olduğunu öne sürerek yapıyor.

Johnny Depp ile Amber Heard’ün iftira davası başladı! 'Yatağımıza pisleyince...'Johnny Depp ile Amber Heard’ün iftira davası başladı! 'Yatağımıza pisleyince...'

Oyuncu ve manken Amber Heard, Depp'in kendisine ilk defa 2013 yılında vurduğunu, bunun dışında 13 defa daha şiddet uyguladığını belirtiyor.

640xauto

Son olarak Heard'ün ifadesine göre 2014 yılında Boston'dan Los Angeles'a gittikleri özel uçakta da şiddet dolu anlar yaşandı. Heard, Depp tarafından yüzünün tokatlandığını, arkasından ittiğini ve uçağın koridorunda yere düşünce de vurmaya devam ettiğini, bu durumdan tuvalete kaçarak kurtulduğunu ileri sürdü.

YİNE SEKS İDDİASI!

Bu saldırının sebebi ise bomba... İddiaya göre Johny Depp Heard'ün oyuncu James Franko seviştiğini öğrendi ve uçakta kokain, viski, hap kullandıktan sonra eşine saldırdı. Mahkemede Johhny Depp'in uçakta ulumaya benzer çıkardığı seslerin olduğu bir kayıt dinlendi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı'Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı'

Bu arada Birçok kadın Franco'yu cinsel istismar ve tacizle suçladı, ancak aktör iddiaları reddetti. Güzel oyuncu ise Franco ile Pineapple Express filminde tanıştı.

Heard'ün avukatı dayak iddiaları sırasında ise Depp'in "Bayan Heard'ın genital organına kaba davrandığını" söyledi.

Depp ise mahkemede "Heard'ün Franco ile bir ilişkisi olduğundan şüphelendim ve o zamandan beri olduğu doğrulandı" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu!

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Doya Doya Moda şampiyonu belli oldu! İşte kazandığı ödül

Doya Doya Moda şampiyonu belli oldu! İşte kazandığı ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizem Karaca'dan Sağlık Bakanlığı'na: Uçakta sosyali bırak mesafe yok

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Aleyna Tilki mini şortlu pozlarını paylaştı; yorum yağdı

Mini şortlu pozlarını paylaştı! 'Fotoşop' yorumu yağdı

Survivor Sercan'ın elenme nedenini Acun Ilıcalı açıkladı! "Sercan'ın en büyük şanssızlığı..."

Acun'dan Sercan için flaş açıklama! "Son haftaların en iyi yarışmacısıydı ama..."

MasterChef ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon yayın tarihi

Acun'dan MasterChef için flaş açıklama

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Temmuz Çarşamba Survivor'da elemeye kalan yarışmacı

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Hazar Ergüçlü tatil sezonunu açtı

Tatil sezonunu Kıbrıs'ta açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.