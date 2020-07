Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in The Sun gazetesine eski eşini dövdüğü yönünde yaptığı haberiyle ilgili hakkında asılsız haber yapmak suçlamasıyla açtığı davadan detaylar şoke ediyor. Depp'in The Sun gazetesini iftira atmakla suçladığı makale 2018 yılında yayımlanmıştı.

Depp, The Sun'ın dahil olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketine ve The Sun gazetesinin genel yayın yönetmeni Dan Wootton'a dava açtı.

Duruşmaları üç hafta boyunca sürecek davada NGN, savunmasını Depp'in eski eşi Heard'e ilişkileri boyunca defalarca şiddet uyguladığına dair ellerinde çok sayıda kanıt olduğunu öne sürerek yapıyor.

Oyuncu ve manken Amber Heard, Depp'in kendisine ilk defa 2013 yılında vurduğunu, bunun dışında 13 defa daha şiddet uyguladığını belirtiyor.

Son olarak Heard'ün ifadesine göre 2014 yılında Boston'dan Los Angeles'a gittikleri özel uçakta da şiddet dolu anlar yaşandı. Heard, Depp tarafından yüzünün tokatlandığını, arkasından ittiğini ve uçağın koridorunda yere düşünce de vurmaya devam ettiğini, bu durumdan tuvalete kaçarak kurtulduğunu ileri sürdü.